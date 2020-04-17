Экономика
Lenta.ruЭкономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
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Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Политика
Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом
Известно одно - с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».
Ридус 15 апреля в 18:34
Общество
В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса
Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Происшествия
В Крыму за сутки более 200 граждан получили штрафы за прогулки
Симферополь, 16 апреля 2020, 16:04 — REGNUM За сутки полицейские оштрафовали более 200 крымчан, которые беспричинно находились на улице.
REGNUM вчера в 09:04
Экономика
S&P понизило прогноз по мировому ВВП в 2020 году
ВВП Индии замедлит рост до 1,8% (вместо роста до 3,6%), в 2021 году вырастет на 7,5 %.
Коммерсантъ вчера в 22:39
Общество
В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
Общество
Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей
По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве
Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус.
Lenta.ru 05:08
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции
В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой.
7 новостей 02:14
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Футбол
Аршавин прокомментировал конфликт Уткина и Соловьева
Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением относительно конфликта между популярным блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым.
Газета.Ru 05:01
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Общество
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек
После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
Общество
Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии
Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
Общество
Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая
Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Общество
В Ярославской области выявлено 12 новых случаев коронавируса
Больше всего зараженных выявлено в Ярославле и Рыбинске, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
RuNews24.ru 15 апреля в 09:51
Общество
Госдума отменила НДФЛ с выплат медикам за борьбу с коронавирусом
С выплат медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, не будут брать НДФЛ.
Первый Тульский 04:26
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10