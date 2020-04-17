Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
РБК00:40

Подробнее о событии

Инвестиции в недвижимость в Китае в январе-марте упали на 7,7%

Вести.Ru01:55

ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса

РБК00:40

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

РИА Новостивчера в 22:11

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

Известиявчера в 22:58

Из-за пандемии коронавируса ВВП КНР снизился на 6,8% в I квартале

RT на русскомвчера в 22:33

ВВП Китая в I квартале упал впервые с 1992 года из-за эпидемии коронавируса

Интерфакс00:58

ВВП Китая впервые за 28 лет снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАССвчера в 22:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,6K
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
13
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
607
Политика

Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом

Известно одно - с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».
Ридус 15 апреля в 18:34
4,6K
Общество

В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса

Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Происшествия

В Крыму за сутки более 200 граждан получили штрафы за прогулки

Симферополь, 16 апреля 2020, 16:04 — REGNUM За сутки полицейские оштрафовали более 200 крымчан, которые беспричинно находились на улице.
REGNUM вчера в 09:04
82
Экономика

S&P понизило прогноз по мировому ВВП в 2020 году

ВВП Индии замедлит рост до 1,8% (вместо роста до 3,6%), в 2021 году вырастет на 7,5 %.
Коммерсантъ вчера в 22:39
7
Общество

В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
8
Общество

Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
32
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,9K
Общество

Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве

Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус.
Lenta.ru 05:08
Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
21
Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество

Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
1
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,8K
Общество

Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции

В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой.
7 новостей 02:14
183
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
54
Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
1,2K
Футбол

Аршавин прокомментировал конфликт Уткина и Соловьева

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением относительно конфликта между популярным блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым.
Газета.Ru 05:01
Шоу-бизнес

Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
12
Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
124
Общество

Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек

После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
28
Общество

Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии

Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
3
Общество

Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
4
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
6
Общество

В Ярославской области выявлено 12 новых случаев коронавируса

Больше всего зараженных выявлено в Ярославле и Рыбинске, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
RuNews24.ru 15 апреля в 09:51
66
Общество

Госдума отменила НДФЛ с выплат медикам за борьбу с коронавирусом

С выплат медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, не будут брать НДФЛ.
Первый Тульский 04:26
2
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
3,9K
Общество

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК вчера в 17:00
41
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
90
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное