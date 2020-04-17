Экономика
Lenta.ruЭкономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
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ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.РБКвчера в 00:40
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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 16 апреля в 15:02
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК вчера в 19:03
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Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
Политика
Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса
Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 21:36
Общество
Медведев не исключил ужесточения мер в связи с коронавирусом
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что ситуация с коронавирусом в России развивается в тревожном ключе и могут потребоваться более жесткие меры для борьбы с распространением инфекции.
BFM.ru вчера в 07:56
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Происшествия
В Башкирии количество жертв коронавируса выросло до восьми
В Башкирии скончались от коронавируса еще двое пациентов.
Российская газета вчера в 06:38
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Здоровье
Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ
В интернете начинает набирать оборот созданная активистами петиция с требованием уволить главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Авто
Китайский Toyota Land Cruiser показали на фото
В продажу внедорожник поступит уже в скором времени. К слову, китайский «клон» Toyota Land Cruiser уже был ранее замечен фотошпионами.
32CARS.ru вчера в 06:33
Хоккей
Чемпион мира хоккеист Андрей Марков завершил карьеру
РИА Новости 16 апреля в 15:15
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура вчера в 07:38
Здоровье
О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва вчера в 14:12
Политика
Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского, обвинив его в неисполнении предвыборных обещаний.
Известия 00:09
Общество
Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за границы до 21 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости вчера в 08:48
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную программу ипотеки
Российский президент Владимир Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой 6,5%.
RT на русском 16 апреля в 10:31
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews вчера в 14:15
Происшествия
В Новосибирске зарегистрированы 12 новых пациентов с коронавирусом
Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами, ещё семь человек за пределы области не выезжали, с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 02:46
Политика
Глава МИД Китая предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном предложил Парижу оказать совместную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для усиления ее влияния на международной арене.
ТАСС вчера в 23:05
Общество
Новых случаев коронавируса в Алтайском крае не выявили
За минувшие сутки в Алтайском крае не подтвердилось новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 апреля в 23:26
Происшествия
В Хабаровске возбудили уголовное дело на пациента с коронавирусом
Мужчину задержали и вернули в лечебное учреждение, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
ТАСС вчера в 23:54
Фигурное катание
Медведева оценила отмену ледового шоу в Японии из-за коронавируса
Газета.Ru 16 апреля в 13:12
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь вчера в 15:19
Наука
Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
Французские ученые из Университета Прованса смогли выяснить, что коронавирус полностью погибает при температуре в 92 градуса в течение 15 минут.
ToDay News Ufa вчера в 03:13