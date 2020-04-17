с чего всё началось

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Здоровье Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19 Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. 69

Политика Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером». 94

Общество Медведев не исключил ужесточения мер в связи с коронавирусом Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что ситуация с коронавирусом в России развивается в тревожном ключе и могут потребоваться более жесткие меры для борьбы с распространением инфекции. 1,4K

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 529

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 517

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 1,3K

Общество В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова. 224

Здоровье Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ В интернете начинает набирать оборот созданная активистами петиция с требованием уволить главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову. 161

Авто Китайский Toyota Land Cruiser показали на фото В продажу внедорожник поступит уже в скором времени. К слову, китайский «клон» Toyota Land Cruiser уже был ранее замечен фотошпионами. 1

Шоу-бизнес Скончалась актриса Евгения Уралова Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде. 5

Здоровье О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных. 760

Политика Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского, обвинив его в неисполнении предвыборных обещаний.

Недвижимость Путин предложил запустить льготную программу ипотеки Российский президент Владимир Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой 6,5%. 3,2K

Шоу-бизнес Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару. 3

Происшествия В Новосибирске зарегистрированы 12 новых пациентов с коронавирусом Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами, ещё семь человек за пределы области не выезжали, с пациентами с коронавирусом не контактировали. 45

Политика Глава МИД Китая предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном предложил Парижу оказать совместную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для усиления ее влияния на международной арене.

Происшествия В Хабаровске возбудили уголовное дело на пациента с коронавирусом Мужчину задержали и вернули в лечебное учреждение, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. 11

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.