с чего всё началось

Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%. В первом квартале 2019 года ВВП КНР увеличился на 6,4%. По итогам прошлого года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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