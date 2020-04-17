Экономика
РИА НовостиВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%. В первом квартале 2019 года ВВП КНР увеличился на 6,4%. По итогам прошлого года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.
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Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Здоровье
Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе.
ToDay News Ufa 03:24
Общество
В Новой Москве открыли инфекционную больницу
RT на русском 13:43
Кино
BadComedian высмеял Егора Крида перед миллионами зрителей
Известный видеоблогер Евгений Баженов выпустил очередной ролик, в котором тщательно разбирает фильм «Неидеальный мужчина».
Родной город 15 апреля в 02:34
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Армия и оружие
Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
РБК 12:41
Авто
Ford Focus RS может уйти в историю
Самую мощную и быструю модификацию Ford Focus — Focus RS — обычно представляют через несколько лет после дебюта стандартной модели.
Тарантас Ньюс 00:57
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Известия 14:17
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Культуромания вчера в 01:13
Происшествия
Пес сбежал и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином
В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru 13:07
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
Общество
Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом
Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
Политика
Помпео: США хотят осмотреть лабораторию в Ухане
Вашингтон, 17 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Китаю следует пустить американских специалистов в лабораторию, в которой, как считает Вашингтон, мог быть создан коронавирус, заявил 17 апреля госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, передаёт Fox Business.
REGNUM 13:05
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Авто
Появились первые изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
Общество
Коронавирус подтвердился у водителя маршрутного автобуса в Воронеже
Коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, возможно, заразился на рабочем месте, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости 14:16
Происшествия
Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
Политика
Путин объяснил появление новых очагов коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Экономика
Банк России облегчил массовую реструктуризацию кредитов граждан
В рамках очередного пакета мер помощи гражданам ЦБ РФ разрешил банкам с 1 марта по 30 сентября не применять более высокие надбавки к коэффициентам риска по реструктурированным кредитам.
Российская газета 08:43
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55