с чего всё началось

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 389

Политика Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения. 402

Экономика Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.

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Политика Черноморский флот направил в Абхазию специалистов и технику РХБЗ Россия приняла решение помочь Абхазии в борьбе с коронавирусом. В республику начата переброска подразделений РХБЗ Черноморского флота.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 288

Общество Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости». 576

Здоровье Медики Покровской больницы жалуются Беглову и Литвиненко Работники больницы жалуются на проблемы, вызванные отсутствием координации между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором.

Здоровье Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных Коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 1

Общество Город в Саратовской области закрывают на карантин из-за коронавируса Как пояснила руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова уточнила, что карантин подразумевает закрытие границ района, дезинфекцию улиц и зданий, запрет на проведение любых мероприятий и другие меры, а также «жесткую самоизоляцию», поскольку вспышка возникла «бытовым путем».

Шоу-бизнес Умерла звезда советского кино Евгения Уралова На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов. 2

Происшествия СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии «Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК. 114

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 415

Общество «Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж На сайте «Аэрофлота» пропали из продажи билеты на международные рейсы с вылетом до 1 августа. 179

Происшествия СК подтвердил возбуждение дела в отношении нижегородского журналиста Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 17 апреля 2020 года, возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). 16