с чего всё началось

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Политика Президент Путин сегодня выступит с новым обращением Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством. 3,7K

Культура Умерла жена Шиловского и Визбора актриса Евгения Уралова Умерла жена Шиловского и Визбора актриса Евгения Уралова - С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова, - говорится на странице театра Ермоловой в Facebook.

Общество Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции. 329

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 96

Общество Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек. 940

Общество Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры. 116

Шоу-бизнес Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске. 197

Технологии Точность российских тестов на коронавирус составляет 99 процентов Точность российских тестовых систем на коронавирус составляет 99 процентов.

Технологии Mail.ru Group запустила почту для бизнеса Продукт создан на базе почтового сервиса Mail.ru, пояснил vc.ru заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 365

Экономика Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц, которые проживают вместе с ними. 3

Здоровье В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева. 290

Политика Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять» "Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева. 114

Происшествия «Мысли о смерти были все две недели»: рассказ екатеринбурженки, которая вылечилась от коронавируса Ольга Юрьевна подробно и честно рассказала E1.RU, как могла заразиться коронавирусом, как Роспотребнадзор во время пересадки в Москве отправил ее лечиться «в свой регион», как на протяжении двух недель она находилась между жизнью и смертью.

Политика Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения. 227

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 2,2K