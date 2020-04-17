Экономика
Lenta.ruЭкономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
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Политика
Президент Путин сегодня выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) 15 апреля в 06:02
Культура
Умерла жена Шиловского и Визбора актриса Евгения Уралова
Умерла жена Шиловского и Визбора актриса Евгения Уралова - С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова, - говорится на странице театра Ермоловой в Facebook.
Экспресс газета 07:26
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Наука
Древние люди использовали каменные шары для дробления костей
Шарообразные орудия из камня применялись для дробления костей животных, а также для извлечения костного мозга.
Слово и Дело вчера в 09:21
Политика
Независимые депутаты потребовали от президента выплатить каждому гражданину РФ по 25 тыс. рублей
Ассоциация независимых депутатов России призвала правительство выплатить из федерального бюджета финансовую помощь всем гражданам РФ в размере 25 тыс. на взрослого и 15 тыс. рублей на ребенка.
Агентство Телеграф 06:16
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс
Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек.
ТАСС 04:07
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Политика
Песков: Тактика борьбы с коронавирусом в России остается прежней
План по борьбе с пандемией коронавируса в стране не меняется, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета 06:50
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
Технологии
Точность российских тестов на коронавирус составляет 99 процентов
Точность российских тестовых систем на коронавирус составляет 99 процентов.
Kazanfirst.ru вчера в 08:31
Технологии
Mail.ru Group запустила почту для бизнеса
Продукт создан на базе почтового сервиса Mail.ru, пояснил vc.ru заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин.
TelecomDaily 06:34
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников
В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц, которые проживают вместе с ними.
Lenta.ru 06:30
Здоровье
В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Аргументы и Факты 02:50
Политика
Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять»
"Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева.
Царьград 01:41
Происшествия
«Мысли о смерти были все две недели»: рассказ екатеринбурженки, которая вылечилась от коронавируса
Ольга Юрьевна подробно и честно рассказала E1.RU, как могла заразиться коронавирусом, как Роспотребнадзор во время пересадки в Москве отправил ее лечиться «в свой регион», как на протяжении двух недель она находилась между жизнью и смертью.
Екатеринбург Онлайн 07:22
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Глава Карелии ограничил въезд в четыре города региона
Глава Республики Карелия ограничил въезд в четырех населенных пункта региона.
Вести.Ru 07:20
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Кино
Умер актер, сыгравший шерифа из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Нью-Хейвен, США, 17 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Американский актер Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», умер в возрасте 81 года от причин, не связанных с коронавирусом.
REGNUM 02:13