Экономика

REGNUMREGNUMВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
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