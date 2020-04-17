Экономика
REGNUMВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года
«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
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Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Футбол
В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года
Итальянские фанаты не смогут посещать игры до марта 2021 года.
Vprognoze.ru 04:03
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 15 апреля в 04:43
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15 апреля в 12:53
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Здоровье
Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах
Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии.
Вечерний курьер вчера в 03:00
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Происшествия
В Башкирии сотрудники полиции силой увели двоих детей в участок
На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
Горобзор.ру 01:52
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Политика
Власти США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома
Власти США в связи с пандемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона.
РЕН ТВ вчера в 23:09
Армия и оружие
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform вчера в 01:46
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
Музыка
Концерт группы «Сплин» покажут в Okko
Москва, 17 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Онлайн-концерт группы «Сплин» в рамках проекта «Шоу ON!» покажет вечером 17 апреля онлайн-кинотеатр Okko.
REGNUM 02:56
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Армия и оружие
Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Фрегаты проекта 22350 смогут нести по 24 ударные ракеты, в том числе гиперзвуковые «Цирконы», пишет 17 апреля ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 21:43
Политика
Трамп приступает к снятию санитарных ограничений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
В Ростовской области выявили 23 новых случая коронавируса
В Ростовской области COVID-19 заразилось еще 23 человека. Об этом сообщил на брифинге губернатор Василий Голубев.
161.ru 03:45
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 15 апреля в 03:02