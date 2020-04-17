Экономика
РИА НовостиВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Происшествия
Суд прекратил дело против прошедшего через детскую площадку волонтера
15 апреля полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной.
РБК 08:42
Политика
Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.
RT на русском 10:06
Футбол
«Интер» рассматривает Вернера как замену Лаутаро Мартинесу
Милан, Италия, 17 апреля 2020, 16:16 — REGNUM Согласно сообщениям портала La Gazzetta dello Sport, «Интер» уже составил список игроков, готовых заменить Лаутаро Мартинеса, если он уйдет в «Барселону» ближайшим летом.
REGNUM 09:16
Армия и оружие
Минобороны России создало резерв военнослужащих для борьбы с пандемией
Напомним, на территории Западного военного округа созданы специализированные соединения для борьбы с пандемией коронавируса.
Профиль 10:44
Общество
Медицинское наблюдение за пожилыми петербуржцами будут вести по телефону
В петербургском комитете по здравоохранению разъяснили, как медики будут вести наблюдение за пожилыми горожанами и инвалидами, которым нельзя выходить из дома в период самоизоляции.
Piter.tv 07:19
Армия и оружие
Оказал сопротивление. В Одессе с боем задержали казака-разведчика из ДНР
Сообщается, что при задержании дончанин оказал сопротивление, при обыски в его доме якобы были найдены уличающие его документы и файлы на компьютере и смартфоне.
Украина.ру 08:45
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Транспорт
Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
Экономика
Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Общество
Роспотребнадзор: Число больных коронавирусом в России растет плавно
«Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — уточнила она.
Росбалт 08:48
Здоровье
Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ
Автор петиции требует немедленной отставки Эльзы Сыртлановой из-за возникновения крупного очага коронавируса в РКБ имени Куватова, просит провести проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
ToDay News Ufa 03:24
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Общество
Режим самоизоляции продлили в Башкирии до лета
Режим самоизоляции будет продлен в Башкирии минимум до конца мая в целях профилактики коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва вчера в 08:51
Хоккей
ЦСКА может обменять Блажиевского в «Салават» на Сергеева
Ранее сообщалось, что ЦСКА обменяет Блажиевского в клуб Восточной конференции.
Sports.ru 04:49
Футбол
УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов
УЕФА определился с датой начала группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Metaratings 07:13
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor вчера в 04:20
Армия и оружие
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform вчера в 01:46
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Наука
Итальянские ученые связали разрушение гемоглобина c клинически тяжелым течением Covid-19
Работа итальянских ученых согласуется с независимо выполненным исследованием китайских биологов, которое показало, что Covid-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их не способными транспортировать кислород к клеткам.
Naked Science 08:20
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Российским безработным назначены максимальные выплаты
Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей.
Lenta.ru 11:11
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный до 30 апреля
Как сообщили в пенсионном фонде, работающим пенсионерам старше 65 лет будет автоматически продлен больничный лист с 20 до 30 апреля.
АиФ Карелия 08:34
Экономика
«Мусорные» операторы могут прекратить работу в 20 регионах РФ
Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов РФ, в которых до 1 июня из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы по вывозу отходов.
Российская газета 10:47