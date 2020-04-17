с чего всё началось

ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 320

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Футбол «Интер» рассматривает Вернера как замену Лаутаро Мартинесу Милан, Италия, 17 апреля 2020, 16:16 — REGNUM Согласно сообщениям портала La Gazzetta dello Sport, «Интер» уже составил список игроков, готовых заменить Лаутаро Мартинеса, если он уйдет в «Барселону» ближайшим летом.

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Армия и оружие Оказал сопротивление. В Одессе с боем задержали казака-разведчика из ДНР Сообщается, что при задержании дончанин оказал сопротивление, при обыски в его доме якобы были найдены уличающие его документы и файлы на компьютере и смартфоне.

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Здоровье Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ Автор петиции требует немедленной отставки Эльзы Сыртлановой из-за возникновения крупного очага коронавируса в РКБ имени Куватова, просит провести проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. 80

Происшествия В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19 Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы. 18

Общество Режим самоизоляции продлили в Башкирии до лета Режим самоизоляции будет продлен в Башкирии минимум до конца мая в целях профилактики коронавирусной инфекции. 1,8K

Футбол УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов УЕФА определился с датой начала группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Общество Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. 50

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