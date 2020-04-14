Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
Ещё 
США
Экономика
Ещё 
Интересное
Экономика
Ещё 
Политика
Экономика
Ещё 
Общество
Экономика
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Экономика
Ещё 
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года
Журналистская правда
  • РЕН ТВ3:24
  • Вести.Ru0:29
  • Деловое.ТВ0:46
Смотрите также
«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.В источнике
Оценить
87
127
С чего всё начиналось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
РБК 00:40
Подробнее о событии
alt

ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса

РБК 00:40
alt

ВВП Китая в I квартале упал впервые с 1992 года из-за эпидемии коронавируса

Интерфакс 00:58
alt

ВВП Китая впервые за 28 лет снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАСС вчера в 22:02
реклама
Ещё по теме
Главное
реклама
реклама

В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима

Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции.
реклама
реклама
реклама

Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
реклама
реклама

Продажи ПИК упали на 65%, заявил глава компании

Продажи крупнейшего российского застройщика жилья ПИК упали в первой половине апреля на 65%, а к концу месяца могут снизиться на 70%, заявил глава компании Сергей Гордеев во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.