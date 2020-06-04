Экономике РФ потребуется два - три года для того, чтобы вернуться на докризисный уровень и восстановиться от последствий пандемии коронавируса. Подобное мнение высказал в ходе бизнес-саммита "Сценарии выхода из COVID-кризиса" глава совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

с чего всё началось

Экономика России сможет полностью оправиться от последствий эпидемии коронавируса только через 2 или даже 3 года. Соответствующий прогноз озвучил Роман Троценко, стоящий во главе AEON Corporation.

Экономика России полностью оправится от коронавируса через 2-3 года

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