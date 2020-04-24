Экономика Российской Федерации теряет до 100 миллиардов рублей в сутки из-за ограничений, введённых в условиях эпидемии коронавируса. Такие цифры привёл министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1".

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