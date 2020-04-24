Экономика
Национальная служба новостейМинэкономразвития: Россия теряет ежедневно 100 млрд рублей
Экономика Российской Федерации теряет до 100 миллиардов рублей в сутки из-за ограничений, введённых в условиях эпидемии коронавируса. Такие цифры привёл министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1".
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Экономика
США оказались под угрозой дефицита мяса из-за коронавируса
В США работа 13 заводов, которые выпускают свинину и говядину, приостановлена. Это грозит появлением дефицита мяса в США.
ToDay News Ufa 14:42
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Союз педиатров предложил продлить учебный год для старшеклассников
Продлить учебный год учащимся старших классов до июня порекомендовала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова 24 апреля на совещании заместителя Председателя Правительства Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
ИА Красная Весна 15:35
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Интернет
Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования Zoom
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:17
Футбол
Алешандре рассказал, почему покинул «Спартак»
Экс-футболист московского «Спартака» Паэс Лопес Алешандре пролил свет на свой уход из команды.
ГЛАС.RU 07:38
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов.
Lenta.ru 11:29
Происшествия
В Уфе заключенные устроили бунт в колонии
Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Олег Галин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о беспорядках в уфимской колонии №3, которые устроили сидельцы.
Московский Комсомолец 07:21
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Общество
Попова заявила о необходимости продления самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
РИА Новости 13:44
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Общество
В Москве умер 41 больной коронавирусом
В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 14:37
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Энергетика
Польша пригрозила жалобой в Еврокомиссию на «Газпром»
Польская нефтегазовая компания PGNiG обвинила "Газпром" в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и пригрозила, что обратится в Еврокомиссию.
РИА Новости 13:22
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости 13:28
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Наука
Разработан способ, который может останавливать рост опухоли печени
Чтобы помочь химиотерапии остановить рост наиболее распространенной раковой опухоли в печени, ученые отключили у грызунов механизм, блокирующий программируемую гибель клеток.
Rusargument 22 апреля в 19:45
Общество
Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну.
РИА Новости 11:20
Здоровье
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
Lenta.ru 15:31
Общество
Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер
Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
News.ru 07:19
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Политика
Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 16:06
Армия и оружие
Тульские ЗРПК «Панцирь» напугали турецких летчиков в Ливии
Как только летчики увидели четыре ЗРПК "Панцирь-С", приведенные в полную боевую готовность, они развернулись и улетели в неизвестном направлении.
Тульская служба новостей вчера в 05:32
Гаджеты
LG Velvet будет представлен 7 мая
ITZine.ru 07:20