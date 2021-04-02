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Экономика России вырастет на 2,5% в 2021 году

Представители Euler Hermes считают, что российская экономика прибавит 2,5% в текущем году и вырастет на 3% в следующем. Прогноз компании представила "Лента.ру". Немногим ранее, в декабре прошлого года, эксперты считали, что российский ВВП возрастет только на 2,2% в 2021 году.В источнике
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С чего всё началось

Спрогнозировано будущее российской экономики

Специалисты международной страховой компании Euler Hermes спрогнозировали восстановление российской экономики в 2021 году. Эксперты отмечают, что в 2020 году российская экономика сократилась на 3,1 процента из-за глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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