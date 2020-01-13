Экономика
РамблерЭкономика США пострадает из-за Boeing
Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) США замедлятся в 2020 году из-за проблем американской компании Boeing. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
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Армия и оружие
Десятки мирных жителей вышли из Идлиба через гуманитарный коридор
Десятки мирных жителей вышли с удерживаемых террористами территорий в сирийской провинции Идлиб через гуманитарный коридор аль-Хадер, передает гостелевидение Сирии.
Кино
В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Происшествия
Жена отомстила неверному супругу, накрутив ему на половой орган гайку
Неверному супругу из украинского города Запорожье жена накрутила гайку на половой орган.
Армия и оружие
Министр юстиции США назвал стрельбу на базе ВМС во Флориде терактом
Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр назвал стрельбу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде, которую в декабре 2019 года устроил подданный Саудовской Аравии, терактом.
Футбол
Вальверде покинул «Барселону», его заменит Кике Сетьен
Эрнесто Вальверде покинул пост главного тренера "Барселоны", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Футбол
Роша расплакался на презентации во «Фламенго»
Нападающий «Фламенго» Педро Роша, который принадлежит «Спартаку», эмоционально выступил на презентации в бразильском клубе.
Армия и оружие
Помпео пояснил, когда США могут отменить санкции против Ирана
По словам государственного секретаря США Майкла Помпео, Вашингтон будет продолжать санкционную политику против Тегерана, пока исламская республика не прекратит свою "террористическую деятельность" и не откажется от планов обладать ядерным оружием.
Общество
Мальчика, которого ставили коленями на гречку, вернули матери
Восьмилетний ребёнок, которого отчим в наказание заставлял стоять коленями на гречке, вернулся к матери.
Политика
Глава Минюста США назвал убийство Сулеймани юридически легитимным
В понедельник, 13 января, на пресс-конференции в Вашингтоне министр юстиции, генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что приказ Трампа о проведении операции, в ходе которой был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Касем Сулеймани, был юридически легитимным.
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Политика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
Экономика
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Космос
На Земле обнаружили частицы звездной пыли древнее Солнечной системы
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Кино
«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона полюбившегося всем отечественного сериала «Сваты».
Общество
На Филиппинах объявили режим ЧС из-за извержения вулкана Тааль
На территории провинции Батангас на Филиппинах объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с активностью вулкана Тааль, который накануне выбросил столб пепла.
Шоу-бизнес
Инна Чурикова и Глеб Панфилов стали жертвами грабителей в Мадриде
Актриса прилетела в Мадрид в компании своего мужа Глеба Панфилова на новогодние каникулы, но в аэропорту неизвестный украл у нее сумку, где были загранпаспорта, телефон и личные вещи.
Футбол
В «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Кельном» по Хеведесу
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может вернуться в Бундеслигу. В услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Кельн».
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Футбол
«Спартак» прилетел в ОАЭ на первый сбор
Московский «Спартак» прибыл в ОАЭ на тренировочный сбор. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Армия и оружие
Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил в Африку
Франция отправит дополнительно 220 военнослужащих в центр французских объединенных сил операции "Бархан", направленной на борьбу с джихадистскими группировками в регионе Сахеля, заявил президент страны Эммануэль Макрон после встречи с главами государств-членов Сахельской группы пяти.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Происшествия
Член экипажа Finnair выпал из самолета в аэропорту Хельсинки
Один из членов экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа.