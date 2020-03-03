Экономика
РосбалтФондовые торги в США завершились сильным ростом индексов
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов показали сильный положительный настрой. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,09% и оказался на отметке 26703,32 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 4,6% до 3090,23 пункта.
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Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
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Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта
Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Происшествия
В Брянске горит бар на улице Фокина
Общество
Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию
Pool / Globallookpress Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения вместе с супругом, принцем Гарри, от королевских привилегий.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Политика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
Общество
На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем
У Путина есть выбор - стать пятым Сталиным или продолжить разрушительную ельцинскую политику,- резюмировал Геннадий Зюганов По мнению политика, президенту России стоит пойти "по пути государственников-патриотов".
Общество
Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии
Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
Общество
В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
Машина находится в Челябинске, и за неё просят миллион рублей. Машина отлично сохранилась — на кузове нет ни пятнышка ржавчины.
Экономика
Российский ПК-рынок в 2019 году оказался «в минусе»
По итогам 2019 года в целом российский рынок персональных компьютеров сократился на 7,8 % — до 5,34 млн штук.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума
В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек
Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что журналисты превратно поняли слова протоиерея Димитрия Смирнова об образовании для девочек, желая "хайпануть".
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Здоровье
В Саратовской области 12 человек проверили на заражение коронавирусом
На территории Саратовской области проверили на заражение новым коронавирусом 12 человек, которые прибыли из Китая и Италии.
Армия и оружие
В Сирии уничтожили предположительно российский беспилотник
На западе сирийской провинции Алеппо был уничтожен российский беспилотник, сообщил журналист Мохаммед Гораб в Twitter.
Политика
Турецкий спецназ начал мешать выдворению беженцев из Греции
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкий спецназ мешает греческим пограничникам вытеснять беженцев с границы на турецкую территорию.
Происшествия
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.