Экономика

РосбалтРосбалтФондовые торги в США завершились сильным ростом индексов

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов показали сильный положительный настрой. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,09% и оказался на отметке 26703,32 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 4,6% до 3090,23 пункта.
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