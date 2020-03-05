Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭкономика США растет на новостях об итогах «супервторника»

Победа в избирательной кампании Джо Байдена привела к росту котировок. Экономика США растет на новостях об итогах "супервторника". Об этом стало известно после торгов в среду, 4 марта.
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