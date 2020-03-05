Экономика
Деловое.ТВЭкономика США растет на новостях об итогах «супервторника»
Победа в избирательной кампании Джо Байдена привела к росту котировок. Экономика США растет на новостях об итогах "супервторника". Об этом стало известно после торгов в среду, 4 марта.
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Политика
Путин заявил о недопустимости новых попыток раскачки страны
В России недопустимы новые попытки дестабилизации политической ситуации, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.
Здоровье
На Украине зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай коронавируса лабораторно подтвержден на Украине. Об этом заявил во вторник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Футбол
«Химки» забили пять голов «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
«Химки» пробились в 1\2 финала Кубка России. В поединке 1\4 финала турнира команда разгромила «Торпедо».
Политика
Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией
Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России
Профессии бухгалтера и охранника в России относятся к числу «отмирающих», считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Политика
ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией
Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Энергетика
ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Авто
Pure представила FlashArray следующего поколения
Последнее поколение FlashArray//X позволяет заказчикам ускорять и консолидировать базы данных и задачи корпоративных систем, распространять их на облако и модернизировать стратегию защиты данных.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Общество
Boeing представил проект нового вертолета для армии США
Американская компания Boeing представила внешний вид нового легкового разведывательно-ударного вертолета FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), предназначенного для армии США.
Наука
Появился новый метод изучения распределения автомобильного транспорта
О новом методе экологи ТюмГУ сообщили на международной конференции «Проблемы антропогенной трансформации природной среды».
Общество
Меган Маркл вернется в Великобританию впервые после отказа от привилегий
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения от королевских привилегий.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
Зарубежные СМИ пишут, что ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Политика
Путин рассказал о рассылаемых из-за границы фейках про коронавирус
Ситуация с коронавирусом обсуждалась в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.
Футбол
Хавбек «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Португальский хавбек дисквалифицирован на 6 месяцев за толчок арбитра в матче 22-го тура Лиги 1 с "Нимом" (1:3).Срок отбывания наказания будет отсчитываться с 6 февраля.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Общество
США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Власти США обвинили российского бизнесмена и владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов.
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Футбол