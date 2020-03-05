Экономика
REGNUMНа Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена
Американский фондовый рынок взлетел 4 марта после победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии.
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Культура
Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Политика
В парламенте Турции произошла массовая драка
В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Политика
Путин рассказал, как возникла идея создания центра «Сириус»
В интервью информационному агентству ТАСС глава государства сообщил, что идея открытия центра принадлежала ему самому.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Гаджеты
Разработка бюджетного iPhone SE 2 находится на финальной стадии
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что разработка бюджетного смартфона iPhone SE 2 находится на финальной стадии.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Политика
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Рада Украины на внеочередном заседании объявила о назначении Дениса Шмыгаля главой правительства.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента
Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
Общество
Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии
Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
Экономика
Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что большинство россиян, у которых есть просрочки по кредитам, объясняют их финансовыми трудностями.
Происшествия
Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета
Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на борту самолета Airbus А320, который вылетел из Шереметьево в Омск.
Здоровье
Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине
Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Политика
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады
Происшествия
В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Политика
Путин назвал Касперского российской альтернативой Маску
Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Общество
ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка
Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Общество
Число стран мира, где зафиксирован коронавирус, возросло до 76
Общее число заболевших новым типом коронавируса за пределами Китая составило 12 668 человек.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Происшествия
Против жителя города Коряжма Архангельской области Олега Немцева возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма
Обвинение Немцеву предъявили в конце февраля. Осенью прошлого года у него прошел обыск.
Кино
На «Вечернем Урганте» рассказали про «Байкальскую милю»
Актёр Владимир Яглыч поведал Ивану Урганту о гонках на льду Байкала Вчера в программе "Вечерний Ургант" актёр Владимир Яглыч рассказал ведущему Ивану Урганту о фестивале "Байкальская миля".