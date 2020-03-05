Американский фондовый рынок взлетел 4 марта после победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии.

На Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена

Политика В парламенте Турции произошла массовая драка В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.

Экономика Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Общество В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.

Экономика Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что большинство россиян, у которых есть просрочки по кредитам, объясняют их финансовыми трудностями.

Происшествия В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.

Политика Путин назвал Касперского российской альтернативой Маску Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск.

Общество ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.