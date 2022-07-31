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Экономика Саудовской Аравии показала рекордный рост на фоне подорожания нефти

Фактором роста стало увеличение цен на нефть на фоне спецоперации РФ на Украине и наращивание добычи.
Ведомости
Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадан ожидает, что нефтяной ВВП вырастет в этом году на 19%.
Коммерсантъ
С начала года на фоне российской «спецоперации»* на Украине нефть подорожала более чем на 40%, отмечает Bloomberg.
Forbes
В июне Financial Times со ссылкой на информированные источники писала, что Саудовская Аравия планирует добывать больше нефти, если Россия сократит добычу из-за санкций Евросоюза.
Forbes

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Экономика Саудовской Аравии показала рекордный рост на фоне подорожания нефти
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