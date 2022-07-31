ВедомостиЭкономика Саудовской Аравии показала рекордный рост на фоне подорожания нефтиФактором роста стало увеличение цен на нефть на фоне спецоперации РФ на Украине и наращивание добычи.ВедомостиМинистр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадан ожидает, что нефтяной ВВП вырастет в этом году на 19%.КоммерсантъС начала года на фоне российской «спецоперации»* на Украине нефть подорожала более чем на 40%, отмечает Bloomberg.ForbesВ июне Financial Times со ссылкой на информированные источники писала, что Саудовская Аравия планирует добывать больше нефти, если Россия сократит добычу из-за санкций Евросоюза.ForbesЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииПолитРоссияФАНПодробнее о событииЭкономика Саудовской Аравии показала рекордный рост на фоне подорожания нефтиВедомостивчера в 12:59Экономика Саудовской Аравии растет самыми быстрыми темпами с 2011 годаРБК Инвестициивчера в 10:27Экономика Саудовской Аравии показала рекордный рост с 2011 года из-за цен на нефтьКоммерсантъвчера в 11:06Экономика Саудовской Аравии показала рекордный квартальный ростКомпаниявчера в 10:58Рост экономики Садовской Аравии достиг рекордных показателей за 11 летФАНвчера в 11:46Экономика Саудовской Аравии показала рекордный квартальный рост с 2011 годаForbesвчера в 08:55Нефть разогнала крупнейшую арабскую экономику до двузначного ростаЕвразия Dailyвчера в 05:50Показать ещёОценить42Поделиться