В Кремле нет какой-либо специальной информацией о недавнем инциденте в Симферополе, где выходцы из одной республики Северного Кавказа напали на росгвардейцев, пытавшихся разнять их драку с местными жителями.
Руководство позволит «институциональным и частным европейским инвесторам принимать информированные решения касательно проектов, соответствующим Парижскому соглашению по климату и климатическим целям ЕС», указано на сайте Еврокомиссии.
«Геологические изыскания на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые, и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод», — сообщил генеральный директор компании Сергей Горьков.