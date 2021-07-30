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Экономика Северной Кореи пережила самое значительное сокращение за последние 23 года

В 2020 году экономика Северной Кореи сократилась на 4,5%, что стало самым значительным сокращением с 1997 года.
Коммерсантъ
По оценкам Банка Кореи, в прошлом году объемы внешней торговли Северной Кореи сократились на 73,4%, до $860 млн, из-за ограничений, связанных с пандемией.
Коммерсантъ
В начале июля пресс-секретарь Министерства объединения Южной Кореи Ли Ен Ю сообщил, что в Северной Корее есть экономические проблемы на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru
Во-вторых, на экономику оказали давление жесткие ограничения и перекрытие границ из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru

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Самое значительное сокращение за последние 23 года пережила экономика КНДР

Московские новости14:08

Экономика Северной Кореи пережила рекордное падение за 23 года

Lenta.ru13:17

Экономика Северной Кореи пережила самое значительное сокращение за последние 23 года

Коммерсантъ12:30
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