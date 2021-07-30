Песков назвал частным инцидентом нападение кавказцев на росгвардейцев

В Кремле нет какой-либо специальной информацией о недавнем инциденте в Симферополе, где выходцы из одной республики Северного Кавказа напали на росгвардейцев, пытавшихся разнять их драку с местными жителями.