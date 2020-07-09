Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономика Украины продолжила падать

В документе отмечается, что негативное влияние коронавируса и «действие других факторов, сложившихся в предыдущих периодах», продолжают сдерживать развитие большинства видов экономической деятельности. Однако из-за ослабления карантинных ограничений во многих отраслях темпы падения замедлились.
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Минэкономики Украины оценило спад ВВП в 2020 году после эпидемии

РЕН ТВвчера в 18:00

Экономика Украины продолжила падать

Lenta.ruвчера в 17:30

Падение экономики Украины уже превысило все расчеты правительства

REGNUMвчера в 04:26

ВВП Украины упал ниже 6%

Новостной фронтвчера в 03:45

Банкиры, подайте на рост экономики

Pravda.Ru08 июля в 18:55
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Здоровье

Томский губернатор продлил режим самоизоляции до 1 августа

С 31 марта по 23 июня в регионе был введен режим полной самоизоляции, предполагающий запрет на выход из дома без веской причины, затем он был продлен до 10 июля.
РИА Томск 00:53
2
Здоровье

Главврач больницы в Алтайском крае призвал носить медицинские маски

АМИТЕЛ вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news 08 июля в 16:04
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Биатлон

Губерниев: «Драчев снимет свою кандидатуру с выборов президента СБР»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев может снят свою кандидатуру с досрочных выборов главы организации.
Sport24.ru вчера в 22:01
Футбол

«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС Спорт вчера в 17:50
Общество

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч выпускников

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч столичных выпускников, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Моя Москва.онлайн 00:18
Происшествия

У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски

У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания.
Известия 00:40
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Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка.
News.ru вчера в 13:59
4
Общество

Несколько районов Омска остались без света из-за аварий на подстанциях

В Омске произошло аварийное отключение сразу трех подстанций, из-за чего без электроэнергии остались несколько районов города, как сообщает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 14:34
10
Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий вчера в 01:03
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Политика

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости вчера в 06:24
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Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
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Космос

Ярославцы смогут увидеть первый за последние 20 лет парад планет

Городской телеканал 06 июля в 17:36
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
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Здоровье

Ирина Солдатова о госпитализации при COVID-19: «Создается ажиотаж»

В четверг, 9 июля 2020 года, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что вокруг госпитализации при коронавирусе «создается ажиотаж».
РИА СуперОмск вчера в 07:36
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
11
Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
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Происшествия

Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли пять человек.
АиФ Новосибирск 00:26
2
Общество

Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»

В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.
РИА Новости 01:00
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей по иску ИФНС

Судебный участок мирового судьи № 363 взыскал с актера Михаила Ефремова 117 650 рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС).
Москва 24 вчера в 08:44
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Экономика

Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета 08 июля в 22:20
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Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

По заявлению заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, на государственном уровне никогда не обсуждался вопрос о вхождении республик Донбасса в состав России, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 04:41
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Шоу-бизнес

Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру вчера в 14:57
2
Гаджеты

Apple представила первую публичную бета-версию iOS 14

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 и iPadOS 14. Ее можно скачать на сайте бета-тестирования Apple.
Реальное время вчера в 16:58
2
Политика

Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия вчера в 16:46
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Общество

Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса.
UfaTime.ru 00:29
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