Экономика

REGNUMREGNUMЭкономика Украины снижалась с 1990 по 2017 год — МВФ

Украина вошла в список стран, чьи экономики падали с 1990 по 2017 годы. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщила украинская газета «Сегодня».
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«Международная организация труда ожидает сокращение трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах», — сообщил
 представитель МВФ.
Украина.ру00:52

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Экономика Украины снижалась с 1990 по 2017 год — МВФ

REGNUM00:24

Представитель МВФ объяснил, при каком условии Украина достигнет уровня Польши

ФАНвчера в 20:12

МВФ советует Украине, как достичь уровня Польши

ГЛАС.RU01:04

МВФ: Украина теряет трудоспособное население

ИА Новороссиявчера в 15:42

Из-за ежегодного сокращения трудоспособного населения рост ВВП Украины не превысит 2,5% в год - МВФ

Украина.ру00:52
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Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия

Девять человек стали жертвами стрельбы в немецком Ханау

Неизвестный с огнестрельным оружием напал на две кальянные немецкого Ханау, а позже продолжил стрельбу на улицах города.
RT на русском 01:33
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Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru вчера в 05:17
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 18 февраля в 03:38
Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru вчера в 04:05
Общество

«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС

«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС, рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Ведомости вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
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Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

Privet-Rostov.ru вчера в 23:52
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
Общество

Борт из Уханя прибывает на Украину

Rusvesna.su 00:57
Шоу-бизнес

Сын Екатерины Семеновой перенес инсульт

Сын певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин перенес инсульт. Об этом «360» сообщил собеседник в экстренных службах.
Рамблер вчера в 02:22
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости вчера в 13:01
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 18 февраля в 04:48
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена

Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
ФАН вчера в 02:29
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Общество

В правительстве объяснили запрет на въезд в Россию для граждан Китая

Напомним, ранее оперативный штаб при правительстве принял решение о введении с 20 февраля запрета для граждан КНР на въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
REGNUM 18 февраля в 13:36
Здоровье

Американские ученые рассказали, как принимать аспирин правильно

Американские ученые заявили, что аспирин следует назначать, исходя из клинической картины здоровья каждого пациента, поскольку это лекарство может быть небезопасным в случае первичной профилактики.
Век вчера в 08:36
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия вчера в 15:34
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