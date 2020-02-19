с чего всё началось

Украина вошла в список стран, чьи экономики падали с 1990 по 2017 годы. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщила украинская газета «Сегодня».

Экономика Украины снижалась с 1990 по 2017 год — МВФ

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