Экономика
REGNUMЭкономика Украины снижалась с 1990 по 2017 год — МВФ
Украина вошла в список стран, чьи экономики падали с 1990 по 2017 годы. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщила украинская газета «Сегодня».
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Экономика
Forbes назвал самые дорогие интернет-компании России
Forbes представил рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний. Первую позицию в списке занял «Яндекс».
Происшествия
Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым
Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Гаджеты
Redmi K30 Pro 5G кое в чем превосходит Xiaomi Mi 10
Презентация Redmi K30 Pro 5G ожидается в марте, а сегодня появивлось первое качественное изображение устройства с выдвижной фронтальной камерой и обновленной основной.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко
В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Здоровье
Родителей тяжелобольной девочки вызвали на допрос из-за сбора средств
Следственный комитет вызвал на допрос родителей Ани Новожиловой, девочки страдающей редким генетическим заболеванием.
Недвижимость
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Двумя годами ранее основной категорией покупателей «вторички» в Москве назывались, напротив, представители старшего поколения.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Здоровье
России спрогнозировали эпидемию коронавируса
Эпидемия коронавируса может начаться в России во время второй волны осенью.
Здоровье
Российские диетолог считает энергетики не опасными
По мнению диетолога и специалиста по пищевой зависимости Ивана Алименко, если у человека не имеется некоторых острых и хронических заболеваний, энергетические напитки в небольшом количестве не вредны.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
Трое пропавших в Грозном жителей Дагестана объявлены в розыск
МВД Дагестана объявило в розыск троих дагестанцев, которые пропали в Грозном.
Авто
LADA Granta получила более мощный двигатель
Отныне самая высокая мощность LADA Granta достигает 117 л.с. при 5800 об / мин, а ее максимальный крутящий момент ограничен 164 Нм при 4200 об / мин. Как передают в организации "Супер-Авто", для создания машин LADA Granta 1, 8L организация проводит переоборудование готовых авто LADA Granta с 1, 6-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Здоровье
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Свадебный ажиотаж ожидается в Воронежской области в красивую дату
Общество
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах
Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов.
Общество
Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин
Роскачество составило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России».
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Гаджеты
Google представила версию Android 11
Компания Google на месяц раньше выпустила бета-версию ОС Android 11. Обычно Google выпускает первую версию новой Android в марте.