Финансы
Lenta.ruЭкономика Великобритании рекордно рухнула
Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).
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Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту после материала о талибах
Российское посольство в США направило в Госдеп ноту после публикации материала о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 21:25
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Общество
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
На каждого ребенка до 16 лет полагается еще одна выплата.
РИА Новости 01:00
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
Шоу-бизнес
Наргиз показала, как она бы выглядела с длинными волосами
В своем Instagram звезда опубликовала несколько снимков, принадлежащие перу Роналда Макдонки – иностранный художник известен своими фантазиями на тему причесок звезд.
Newia.ru вчера в 15:33
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Политика
К Германии перешло председательство в Совете ЕС
Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
Политика
Китай предложил США «попробовать» ввести санкции против Гонконга
США могут попробовать ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость.
Lenta.ru 01:46
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС вчера в 07:57
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Гаджеты
Xiaomi представила крошечную колонку за 7 долларов
Компания Xiaomi представила новую умную колонку Xiaomi XiaoAI Portable Speaker, которая поддерживает голосовое управления другими устройствами умного дома, а также позволяет находить информацию в Сети, прогноз погоды, запускать музыку и выполнять все остальные функции, свойственные умным динамикам.
iXBT.com 01:38
Шоу-бизнес
Дава потратил 900 тысяч рублей на лечение мамы от коронавируса
Мать Давида Манукяна переболела коронавирусом, ее лечение обошлось артисту в 900 тыс. руб. Об этом артист рассказал "СтарХит".
RuNews24.ru 01:52
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия вчера в 20:29
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
Происшествия
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Гусь-Хрустальном
Короткое замыкание, вызванное нарушением правил производства электротехнических работ, могло стать причиной пожара в здании дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области.
Известия 01:40
Политика
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в команде
Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года.
Спорт-Экспресс 02:25
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
Общество
Ещё 1796 пациентов вылечились в Москве после коронавируса
В Москве выписаны ещё 1796 человек, которые были инфицированы коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:30
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Космос
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
Плазменный двигатель — разновидность электрического ракетного двигателя (ЭРД), расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы (ионизированного газа).
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.
REGNUM вчера в 22:21
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10