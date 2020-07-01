Экономика
Lenta.ruЭкономика Великобритании рекордно рухнула
Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).
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Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:55
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 1 июля выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:35
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на одном из УИКов Москвы.
Lenta.ru 04:08
Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
На заводе имени Дегтярева началось производство автомата А-545 калибра 5,45 миллиметров.
Военное дело 02:13
Здоровье
Отказался выезжать к COVID-пациентам в пульмонологию ЦГБ для голосования по Конституции избирком Бердска
Члены участковых избирательных комиссий Бердска соблюдают санитарные требования Голосование по поправкам в Конституцию проходит 1 июля в Бердске не только на стационарных избирательных участках, но и с выездом на дом и в больницы.
Курьер. Среда. Бердск 04:15
Армия и оружие
Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР
Новостной фронт 02:31
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Команде из Оренбурга засчитали техническое поражение со счетом 0:3.
РБК 04:09
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Гаджеты
Huawei вновь стал мировым лидером по продаже смартфонов
Китайский бренд обошел в рейтинге Samsung на 0,1%. Компания Huawei удержала первое место в рейтинге лидеров мирового рынка смартфонов.
Деловое.ТВ вчера в 13:03
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
Футбол
«Милан» намерен купить Алексея Миранчука летом
Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в клуб Серии A.По данным источника, интерес к россиянину возобновил «Милан».
Vprognoze.ru вчера в 14:19
Политика
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Как проходило предварительное голосование Электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде завершилось 30 июня в 20:00 мск.
РБК 03:52
Культура
«Разве у матери могут быть нелюбимые дети?»: провинциальная душа Клары Лучко
Из крестьянки в актрисы Клара Лучко родилась 1 июля 1925 года в крестьянской украинской семье.
МИР 24 вчера в 23:00
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Общество
Оборот немаркированных сигарет в России запрещается с 1 июля
Оборот немаркированных сигарет в России запрещается с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:20
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Некоторые модели и вовсе упали в цене в два раза.
Tvoe-avto.com вчера в 13:12
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10