Экономика
Lenta.ruЭкономика Великобритании рекордно рухнула
Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).
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Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Экономика
Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную продукцию
Если на начальном этапе, в июле 2019 года, требования о разделении на полках магазинов молочных и молокосодержащих продуктов нарушали 63% торговых объектов, то к концу декабря этот показатель снизился до 35%, уточнили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.
РБК 03:00
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:30
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Наука
Учёные обнаружили четыре новых вида гигантских одноклеточных организмов
Машины и Механизмы 28 июня в 12:42
Космос
Астрономы определили центр Солнечной системы с точностью до 100 метров
Машины и Механизмы 04:27
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Общество
Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа
Виртуальная "точка" поставок природного газа между Украиной и Польшей заработала в среду в соответствие с достигнутой ранее договоренностью.
ТАСС 04:44
Общество
Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе формирования цены на газ
Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
ТАСС 05:00
Политика
Украинский депутат Рабинович обвинил партию Зеленского в фашизме
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович от партии «За життя» раскритиковал партию сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», обвинив их в фашизме.
РБК 05:10
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4
Новинка PlayStation 5 будет представлен в конце текущего года. Производитель уже опубликовал на сайте технические характеристики модели.
Evo-rus.com 04:09
Политика
Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ
Президент России Владимир Путин прибыл на избирательный участок для голосования по поправкам к Конституции России.
iReactor 04:02
Здоровье
Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей
Ученые выяснили, что пожилым людям алкоголь в умеренных количествах приносит большую пользу, помогая сохранить мозг в тонусе.
Профиль вчера в 10:22
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
Санкции против российского газопровода "Северный поток -2" предложили включить в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.
Деловое.ТВ 03:04
Общество
В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:32
Наука
В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что терапия темно-красным светом в течение 3 минут в день может серьезно улучшить падающее зрение.
МедиаПоток 29 июня в 06:31
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
Слово и Дело 02:01
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол
Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств
Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport 04:29
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Игры
Шутер Crucible вернули в закрытую бету после провального релиза
Разработчики пообещали, что будут активней общаться с аудиторией, а второй релиз состоится только после серьезной переработки тайтла с учетом желаний игроков.
Srnsk 01:50