Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономика Великобритании рекордно рухнула

Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет

News.ru04:40

Экономика Великобритании рекордно рухнула

Lenta.ru00:59

Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет

Live2403:18

Экономика Великобритании обрушилась

Московский Комсомолец03:12

Экономика Великобритании показала рекордное падение за последние 40 лет

Экспресс газета02:20

Экономика Великобритании обрушилась впервые за 40 лет

Профиль03:27

ВВП Британии в первом квартале показал рекордное падение с 1979 г

ИА Красная Веснавчера в 03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
3,3K
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
144
Экономика

Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную продукцию

Если на начальном этапе, в июле 2019 года, требования о разделении на полках магазинов молочных и молокосодержащих продуктов нарушали 63% торговых объектов, то к концу декабря этот показатель снизился до 35%, уточнили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.
РБК 03:00
Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:30
805
Общество

Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
16
Наука

Учёные обнаружили четыре новых вида гигантских одноклеточных организмов

Машины и Механизмы 28 июня в 12:42
20
Космос

Астрономы определили центр Солнечной системы с точностью до 100 метров

Машины и Механизмы 04:27
1
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
539
Политика

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
1,1K
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
5,6K
Общество

Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа

Виртуальная "точка" поставок природного газа между Украиной и Польшей заработала в среду в соответствие с достигнутой ранее договоренностью.
ТАСС 04:44
1
Общество

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе формирования цены на газ

Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
ТАСС 05:00
Политика

Украинский депутат Рабинович обвинил партию Зеленского в фашизме

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович от партии «За життя» раскритиковал партию сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», обвинив их в фашизме.
РБК 05:10
1
Политика

Песков оценил идею Кадырова о пожизненном президентстве Путина

Дни24 00:09
10K
Происшествия

В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке

REGNUM 03:44
20
Игры

PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4

Новинка PlayStation 5 будет представлен в конце текущего года. Производитель уже опубликовал на сайте технические характеристики модели.
Evo-rus.com 04:09
6
Политика

Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Президент России Владимир Путин прибыл на избирательный участок для голосования по поправкам к Конституции России.
iReactor 04:02
Здоровье

Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей

Ученые выяснили, что пожилым людям алкоголь в умеренных количествах приносит большую пользу, помогая сохранить мозг в тонусе.
Профиль вчера в 10:22
14
Общество

Полиция в Гонконге задержала более 70 протестующих

Известия 04:25
Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
738
Политика

Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США

Санкции против российского газопровода "Северный поток -2" предложили включить в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.
Деловое.ТВ 03:04
23
Общество

В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:32
Наука

В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что терапия темно-красным светом в течение 3 минут в день может серьезно улучшить падающее зрение.
МедиаПоток 29 июня в 06:31
54
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
Слово и Дело 02:01
Происшествия

На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

REGNUM 04:11
3
Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
691
Футбол

Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств

Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport 04:29
Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
4
Экономика

Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
17
Игры

Шутер Crucible вернули в закрытую бету после провального релиза

Разработчики пообещали, что будут активней общаться с аудиторией, а второй релиз состоится только после серьезной переработки тайтла с учетом желаний игроков.
Srnsk 01:50
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное