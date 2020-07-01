Экономика
Lenta.ruЭкономика Великобритании рекордно рухнула
Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).Lenta.ru00:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Футбол
В РПЛ объяснили отмену матча «Оренбурга» с «Уралом»
Глава медицинского комитета РФС и член оперштаба РПЛ Эдуард Безуглов объяснил причину отмены матча «Урал» — «Оренбург» в 25-м туре чемпионата России.
Нева Спорт 06:17
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский «Ювентус» переиграл в гостях «Дженоа» 30 июня в матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
ИА Красная Весна 05:06
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол
Александр Кержаков: «Миранчуку пора попробовать себя в Европе»
Российский тренер Александр Кержаков считает, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук должен попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Матч ТВ 05:36
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 29 июня в 01:11
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Политика
Движение против поправок к Конституции «Нет!» призвало «обсудить результат голосования» на Пушкинской площади
Участники кампании "Нет !", согласно информации на сайте движения, призывают "противостоять узурпации власти Владимиром Путиным".
Snob.ru 05:53
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru вчера в 06:27
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Гаджеты
Apple работает над док-станцией, «превращающей» iPhone в мини-ПК
Устройство предназначалось для расширения возможностей смартфона, делая его тем самым ближе к настольным компьютерам.
Ferra 05:34
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %
Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
Evo-rus.com вчера в 09:07
Футбол
Микель Артета: «Зарплата Озила – это договоренность между игроком и клубом. Я не ставлю это под вопрос»
Думаю, игроки получают столько, сколько заслуживают, потому что в этом вопросе всегда есть две стороны, и я никогда не должен судить об этом.
Sports.ru 06:37
Политика
Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4%
Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию России по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%.
Взгляд.ру 06:10
Здоровье
Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день
Новый рекорд За сутки количество больных ковидом увеличилось на 6693 человека. Это ровно на один процент больше, чем днем ранее.
Отдых в России вчера в 03:42
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июля
Для ряда пенсионеров России с 1 июля вернут ежегодное повышение страховых выплат по старости.
Konkurent.ru 00:27
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области
ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение в регионе.
Znak.com 06:10
Экономика
С 1 июля в Рязанской области проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Рязанской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Индексация предусмотрена по всей стране.
Московский Комсомолец 05:28
Армия и оружие
В КНР назвали слабость ядерного арсенала России
Военное дело 04:16
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве
Live24 вчера в 05:09
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия вчера в 19:38