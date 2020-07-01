Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).

Общество Явка в Екатеринбурге по итогам голосования составит 35%. Прогноз мэра Глава Екатеринбурга Александр Высокинский надеется, что по итогам финального дня голосования по поправкам в Конституцию явка избирателей в городе составит более 35%. 2

Политика Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели. 1

Футбол «Сельта» продлила аренду Смолова и Рафиньи до конца сезона Речь идет о форварде Федоре Смолове (права принадлежат «Локомотиву»), защитнике Джейсоне Мурильо («Сампдория»), полузащитниках Рафинье Алькантаре («Барселона»), Филипе Брадариче («Кальяри») и Папе Шейке Диопе («Лион»), чьи аренды изначально были рассчитаны до 30 июня. 1

Футбол «Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече. 25

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 15

Политика В Северной Осетии явка на голосовании по поправкам составила 74,65% Более 74,65% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам к конституции РФ в Северной Осетии с 21 июня, сообщает избирком региона.

Здоровье Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1». 14

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Происшествия На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе. 2,1K

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта. 8

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями У первых проблемы с прокладкой ГБЦ возникают на пробеге от 95 до 108 тысяч километров, а вторые держатся чуть дольше – до 145-222 тысяч километров. 91