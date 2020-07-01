Экономика
Lenta.ruЭкономика Великобритании рекордно рухнула
Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).
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Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Общество
Явка в Екатеринбурге по итогам голосования составит 35%. Прогноз мэра
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский надеется, что по итогам финального дня голосования по поправкам в Конституцию явка избирателей в городе составит более 35%.
URA.Ru 03:16
Общество
В Молдове пенсионеры, которые продолжают работать, с сегодняшнего дня могут обратиться с требованием о пересчете выплат
Количество получателей, которые имеют право обратиться за пересчетом значительно выросло благодаря законодательной инициативе депутатов ПСРМ.
КП - Молдова 05:47
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
Андрей Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Аргументы недели 05:48
Происшествия
Возгорание в Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировано
Пожар в Доме культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области ликвидирован.
Известия вчера в 20:37
Общество
В КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
Издание Autonews выяснило, что Госавтоинспекция не планирует пока вводить штраф за превышение скорости на 20 км/ч.
SpeedMe 05:39
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Политика
Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам
Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели.
News.ru 05:46
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова и Рафиньи до конца сезона
Речь идет о форварде Федоре Смолове (права принадлежат «Локомотиву»), защитнике Джейсоне Мурильо («Сампдория»), полузащитниках Рафинье Алькантаре («Барселона»), Филипе Брадариче («Кальяри») и Папе Шейке Диопе («Лион»), чьи аренды изначально были рассчитаны до 30 июня.
Sports.ru 02:13
Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Технологии
Discord перестанет быть платформой только для геймеров
Игромания.ру вчера в 13:47
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 29 июня в 09:10
Политика
В Северной Осетии явка на голосовании по поправкам составила 74,65%
Более 74,65% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам к конституции РФ в Северной Осетии с 21 июня, сообщает избирком региона.
РИА Новости 04:39
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Армия и оружие
СМИ США рассказали о поставках оружия из РФ
Военное дело 05:45
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport 29 июня в 12:55
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Российская газета 05:13
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У первых проблемы с прокладкой ГБЦ возникают на пробеге от 95 до 108 тысяч километров, а вторые держатся чуть дольше – до 145-222 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:01
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41