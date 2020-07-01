Экономика
Lenta.ruЭкономика Великобритании рекордно рухнула
Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года.
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с чего всё началось
Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).Lenta.ru00:59
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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
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Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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В КНР назвали слабость ядерного арсенала России
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Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии.
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Георгий Джикия: уже привык, что в сторону «Спартака» так судят
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу судейства в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА.
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Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался по поводу утверждений, что железнодорожники на данный момент выступают за счёт багажа своего предыдущего наставника Юрия Сёмина.
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Киркоров стал прототипом русского певца в комедии о Евровидении
Российский певец Филипп Киркоров вдохновил актера Дэна Стивенса на его персонажа Александра Лемтова в новом фильме от Netflix Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga.
Политическая Экспертиза вчера в 12:40
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«Сельта» продлила контракт со Смоловым до конца сезона
30 июня истекал срок аренды футболиста, однако пресс-служба испанского ФК сообщила, что "Сельта" продлила контракт со Смоловым до фактического конца сезона.
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Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
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Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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В отличие от обычного огнестрельного оружия, которое использует зажигание пороха, чтобы вытолкнуть пулю из ствола оружия с высокой скоростью, спиральный или рельсовый пистолет использует электромагнитную силу для ускорения снаряда, когда он движется вдоль ствола оружия.
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Врач оценила риск заражения коронавирусом летом
Риск заразиться коронавирусом контактно-бытовым путем летом ниже, чем зимой, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова, 1 июля сообщает пресс-служба Минздрава.
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