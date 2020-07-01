Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономика Великобритании рекордно рухнула

Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года.
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с чего всё началось

Экономика Великобритании рекордно рухнула

Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).
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Экономика Великобритании показала рекордное падение с 1979 года

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