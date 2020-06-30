Коронавирус
Lenta.ruЭкономика Великобритании рекордно рухнула
Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).
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Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Общество
В Якутске проголосовали более 59 000 горожан
По данным на 10 часов утра 1 июля, общая явка на голосование составила около 30 процентов, всего проголосовали более 59 753 горожанина.
SakhaNews вчера в 22:41
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Известия вчера в 17:03
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика
Явка в Екатеринбурге по итогам голосования составит 35%. Прогноз мэра
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский надеется, что по итогам финального дня голосования по поправкам в Конституцию явка избирателей в городе составит более 35%.
URA.Ru 03:16
Футбол
«Сельта» продлила аренду Федора Смолова до конца сезона
"Сельта" продлила аренду российского нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Федора Смолова до фактического окончания сезона, сообщается на сайте испанской команды.
РИА Новости вчера в 18:22
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Армия и оружие
«Россия ударно выполняет заказы»: СМИ США о поставках оружия из РФ
Через четыре года после подписания первого контракта Индия еще не развернула ни одной оперативной эскадрильи - указывает СМИ, отмечая, что причиной данной задержки являются "небольшие масштабы производства и общая неэффективность французского оборонного сектора, особенно в сравнении с Россией или Соединенными Штатами".
Военное обозрение 00:03
Общество
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
На каждого ребенка до 16 лет полагается еще одна выплата.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Полиция поймала подозреваемого в убийстве женщины в парке Александрино
«Полицейские узнали в нем подозреваемого, разыскиваемого по ориентировке за жестокое нападение на пожилую женщину в парке на юго-западе Петербурга», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Gazeta.SPb 03:39
Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев коронавируса в РФ выросло за сутки на 6556, до 654 405, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Неожиданный маневр России в отношении государственного долга США удивил экономистов из разных уголков мира.
iReactor вчера в 05:44
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Футбол
Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева
Как заявляет наставник, ЦСКА смогли отлично показать себя в обороне, защищая свои ворота на правом фланге от Соболева.
CT news 01:16
Армия и оружие
НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400
Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
Газета.Ru вчера в 22:17
Общество
Борьбу с коронавирусом в России в ВОЗ назвали успешной
Российский представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович оценила путь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Фонтанка.Ру 02:12
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
Evo-rus.com вчера в 08:40
Политика
Трамп заявил о возросшей злости в отношении КНР из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.
Известия вчера в 22:32
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Авто
Bentley представила обновленную версию кроссовера Bentayga
Bentley официально представила обновленный внедорожник Bentley Bentayga, который собирают исключительно вручную.
Picsnews.net 02:52
Гаджеты
Xiaomi представила крошечную колонку за 7 долларов
Компания Xiaomi представила новую умную колонку Xiaomi XiaoAI Portable Speaker, которая поддерживает голосовое управления другими устройствами умного дома, а также позволяет находить информацию в Сети, прогноз погоды, запускать музыку и выполнять все остальные функции, свойственные умным динамикам.
iXBT.com 01:38
Здоровье
Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день
США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, передает CNN.
РБК вчера в 22:36
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54