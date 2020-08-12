Экономика
СаминвесторВВП Великобритании во II квартале сократился на 21,7%
Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали падение ВВП в годовом выражении на 22,4%, в квартальном - на 20,5%. В I квартале текущего года британская экономика снизилась на 1,7% в годовом исчислении и на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.
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Экономика
Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.
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Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.
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Футбол
Московское «Динамо» проявляет интерес к хавбеку «Рейнджерс» Камара
Источник добавляет, что «Рейнджерс» хочет сохранить Камару в составе, но тяжелая финансовая ситуация будет способствовать продаже талантливого футболиста.
ГЛАС.RU 05:16
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США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии
США не исключают введения санкций в отношении Белоруссии, но решение еще не принято. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Политика
Мишустин начнет свою поездку в ДФО с Чукотки
Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает свою поездку по отдельным регионам Дальнего Востока, в четверг он прибудет в Анадырь.
ТАСС 17:00
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В России уволенные работники получают дополнительные выплаты
Москва, 13 августа 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 13 августа, в России вступил в силу закон о дополнительной социальной защите уволенных работников, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:00
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.
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Лоза прокомментировал инсульт у Ефремова у здания суда
Композитор Юрий Лоза рассказал, что он думает касательно случившегося с Ефремовым.
CT news 13:49
Общество
Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса
Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных, а также на двух группах добровольцев.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:11
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В Великобритании у 34-летней женщины случился смертельный приступ астмы после того, как она смешала два моющих средства во время уборки.
РИА Новости 16:42
Здоровье
Глава союза педиатров РФ: коронавирус является серьезным патогеном
Коронавирус является серьезным нейротропным патогеном, поражающим мозг и нервную систему, а не только острой респираторной инфекцией, заявила президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова 12 августа на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
ИА Красная Весна 07:06
Политика
Посла Белоруссии вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о протестах
МИД Чехии вызвал посла Белоруссии для дачи объяснений по поводу высказывания президента республики Александра Лукашенко о том, что протестами, возникшими в стране после проведения президентских выборов, управляли из Чехии.
РБК 20:49
Космос
Алтайский священник благословил Илона Маска на успехи в ракетостроении
«Пусть Всемилостивый Господь благословит Вас и сотрудников Вашей компании на дальнейшие успехи в космической отрасли», – написал Микушин.
Катунь 24 вчера в 03:44
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В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.
RT на русском 15:04
Экономика
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости 20:21
Наука
Ученые из США указали на новую технологию создания детей
МедиаПоток 07:10
Армия и оружие
Sohu: Ту-22М3М не даст ВМС США доминировать в Черном море
ПолитРоссия 11:17
Политика
Президент Литвы представил план для разрешения кризиса в Белоруссии
План Науседы поддержали лидеры Латвии и Польши Эгилс Левитс и Анджей Дуда. В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента.
Sputnik Литва 11:20
Происшествия
МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии
Второй наезд на милиционера произошел в Белоруссии, сотрудника госпитализировали. Об этом сообщило МВД республики в среду, 12 августа.
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Здоровье
Могут ли отстранить от работы не привитых от коронавируса врачей и учителей, рассказал советник Минздрава
В интервью kp.ru советник российского министерства здравоохранения Сергей Глаголев объяснил, смогут ли представителей данных профессий отстранить от работы, когда в стране начнется массовая вакцинация от коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 22:24
Здоровье
Названы признаки приближающейся смерти
Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве", по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти.
РИА Новости 19:40
Музыка
Dava выпустил совместный клип с Филиппом Киркоровым
Певец высоко оценил их работу и в качестве благодарности, на вечеринке, посвященной премьере клипа подарил Даве новые часы «Ролекс».
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Политика
США вынесли на голосование проект резолюции СБ ООН по Ирану
Соединенные Штаты в среду, 12 августа, представили для голосования в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Известия 18:15
Политика
Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 10:57
Общество
В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков
В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости 11:16