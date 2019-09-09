Действия ЦБ с приходом Эльвиры Набиуллиной и есть ответ пессимиста всей экономике страны. Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».

Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной

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