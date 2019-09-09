Экономика
REGNUMЭкономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной
Действия ЦБ с приходом Эльвиры Набиуллиной и есть ответ пессимиста всей экономике страны. Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
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Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика
Трамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной.
Известия 15:55
Экономика
Банк Испании отрицает, что Каракас переводит через него крупные суммы
Банк Испании отрицает, что венесуэльское правительство проводит через него трансакции на крупные суммы, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
ПРАЙМ 14:49
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Финансы
Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,4-0,5%
Рынок акций РФ открылся в понедельник, 9 сентября, ростом цен blue chips вслед за подорожавшей нефтью и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, при этом лидируют бумаги АФК "Система" .
Интерфакс 03:28
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Футбол
«Реал» подпишет лидера «Тоттенхэма»
Один из лидеров лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, за которым ведут охоту сразу ряд европейских грандов, в ближайшее время покинет английскую столицу и переберётся в Испании.
Sport.ru 12:00
Наука
Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты
Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Авто
Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey
На стартовавшем в Чэнду автосалоне компания Honda представила обновленную версию минивэна Honda Elysion.
Новые автомобили вчера в 21:40
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об очередной отсрочке Brexit
Напомним, что оппозиция в парламенте смогла протащить законопроект об обязательной отсрочке Brexit в том случае, если к 31 октября Лондон и Брюссель так и не достигнут соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза.
REGNUM 12:31
Политика
Медведев 10 сентября встретится с премьер-министром Словении
Переговоры состоятся 10 сентября. Шарец посетит Москву с официальным визитом по приглашению Медведева.
REGNUM 00:26
Экономика
ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года
Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 15:59
Армия и оружие
Захарова привела данные по нарушениям ВСУ перемирия в Донбассе
Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что исчезновение БПЛА ОБСЕ в Донбассе может быть связано с подготовкой ВСУ крупномасштабного наступления на республики Донбасса.
ФАН 07:55
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Здоровье
Московский областной перинатальный центр признали лучшим в России
Московскому областному перинатальному центру в Балашихе досталось звание лучшего в стране по итогам национальной премии «Репродуктивное завтра России», сообщили в областном Минздраве.
Подмосковье Сегодня 08:48
Общество
В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях
В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.
RT на русском 11:23
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32