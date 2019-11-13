Экономика

РБКРБКЭкономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
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с чего всё началось

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).
РБКвчера в 16:00

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Индекс потребительского доверия россиян достиг максимума за последние четыре года

Накануне.Ruвчера в 23:48

Потребительское доверие россиян обновило рекорд за 4 года - исследование

ПРАЙМвчера в 17:15

Россиян беспокоит экономика, здоровье и цены на еду

News.ruвчера в 20:30

Индекс потребительского доверия в России достиг максимума с 2015 года

Вечерняя Москвавчера в 19:54

Россияне боятся экономического кризиса и роста цен на продукты

URA.Ruвчера в 18:19

Стали известны основные поводы для тревоги россиян

ФедералПрессвчера в 22:38

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Космос

Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года

Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
РИА Новости 10 ноября в 19:09
Энергетика

«Нафтогаз» потерял на арбитраже с «Газпромом» свыше 1,6 млрд долларов

Предполагаемая прибыль украинского «Нафтогаза» от тяжбы с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже составляет не более 460 млн долларов, следует из годового отчета украинского газового монополиста.
ФАН вчера в 09:37
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Гаджеты

GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне

Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com вчера в 03:49
Кино

Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»

Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
Народные новости вчера в 22:36
Армия и оружие

В небе «Медведи»: как Ту-95 сбивали истребители НАТО

67 лет назад впервые поднялся в небо самолет-легенда, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (по классификации НАТО Bear - медведь).
Российская газета вчера в 01:59
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Политика

Вятрович займет место Бойко в Верховной Раде — Мосийчук

Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Украина.ру вчера в 08:29
Политика

Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
Технологии

Дудь поговорил с автором теории о Девятой планете

Известный блогер Юрий Дудь взял интервью у астрофизика Константина Батыгина, который преподает в Калифорнийском технологическом университете.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Общество

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
ТАСС вчера в 17:23
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости вчера в 04:58
Экономика

РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Здоровье

Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки

Ugpressa.ru вчера в 11:37
Здоровье

Оптимизация в Зауралье увеличила зарплаты медиков на миллионы рублей

Всего оптимизация медорганизаций в Зауралье позволила сэкономить около 160 млн рублей, сообщили в областном правительстве.
За облаками вчера в 22:30
Происшествия

В Подмосковье сожгли 13 комплексов фиксации нарушений ПДД

Коммерсантъ вчера в 07:26
Происшествия

В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов

В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Технологии

К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 11:43
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском вчера в 22:38
Общество

Исторический центр Венеции полностью затопило из-за проливного дождя

Уровень воды в Венеции поднялся до рекордной отметки в 187 см из-за обрушившейся на город непогоды, весь исторический центр затоплен.
РБК вчера в 21:33
Футбол

Александр Точилин: «Радуюсь не голам, а победам»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» признался, что радуется не голам, а победам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:45
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru вчера в 04:07
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Вести.Ru вчера в 11:50
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Здоровье

Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках

Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
Московский Комсомолец вчера в 06:02
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