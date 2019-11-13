Экономика
РБКЭкономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
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с чего всё началось
Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).РБКвчера в 16:00
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Индекс потребительского доверия россиян достиг максимума за последние четыре года
Накануне.Ruвчера в 23:48
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Космос
Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
РИА Новости 10 ноября в 19:09
Энергетика
«Нафтогаз» потерял на арбитраже с «Газпромом» свыше 1,6 млрд долларов
Предполагаемая прибыль украинского «Нафтогаза» от тяжбы с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже составляет не более 460 млн долларов, следует из годового отчета украинского газового монополиста.
ФАН вчера в 09:37
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Гаджеты
GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне
Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com вчера в 03:49
Кино
Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»
Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
Народные новости вчера в 22:36
Армия и оружие
В небе «Медведи»: как Ту-95 сбивали истребители НАТО
67 лет назад впервые поднялся в небо самолет-легенда, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (по классификации НАТО Bear - медведь).
Российская газета вчера в 01:59
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Политика
Вятрович займет место Бойко в Верховной Раде — Мосийчук
Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Украина.ру вчера в 08:29
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
Технологии
Дудь поговорил с автором теории о Девятой планете
Известный блогер Юрий Дудь взял интервью у астрофизика Константина Батыгина, который преподает в Калифорнийском технологическом университете.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Общество
Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
ТАСС вчера в 17:23
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости вчера в 04:58
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки
Ugpressa.ru вчера в 11:37
Здоровье
Оптимизация в Зауралье увеличила зарплаты медиков на миллионы рублей
Всего оптимизация медорганизаций в Зауралье позволила сэкономить около 160 млн рублей, сообщили в областном правительстве.
За облаками вчера в 22:30
Происшествия
В Подмосковье сожгли 13 комплексов фиксации нарушений ПДД
Коммерсантъ вчера в 07:26
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Технологии
К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
RT на русском вчера в 22:00
Политика
На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском вчера в 22:38
Общество
Исторический центр Венеции полностью затопило из-за проливного дождя
Уровень воды в Венеции поднялся до рекордной отметки в 187 см из-за обрушившейся на город непогоды, весь исторический центр затоплен.
РБК вчера в 21:33
Футбол
Александр Точилин: «Радуюсь не голам, а победам»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» признался, что радуется не голам, а победам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:45
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru вчера в 04:07
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Вести.Ru вчера в 11:50
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Здоровье
Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках
Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
Московский Комсомолец вчера в 06:02