Экономика
РБКЭкономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:17, Вашингтон
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Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко после просмотра драмы «Домой» заявил, что Крым точно будет украинским.
Lenta.ru 17:55
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В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС
Объем оборотных штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на российских АЗС, резко вырос.
Известия 18:47
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
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Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
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Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Взгляд.ру 12:18
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Искусственный рог может спасти носорогов от полного истребления
Газета DAILY вчера в 12:36
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Московский Комсомолец 13:57
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Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Экономика
В Магаданской области заканчиваются запасы мазута для котельных
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Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix
Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru 13:03
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
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Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru 04:31
Общество
В России пиво может стать крепче
Директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Оразом Дурдыевым было рассказано, какие напитки не соответствуют данному регламенту по причине высоких градусов.
U74.Ru вчера в 23:02
Общество
Путин одобрил распространение налога для самозанятых на все регионы
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Gorodche.ru 08:58
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Происшествия
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет
Российская газета 10:30
Политика
США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам
США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России).
Национальная служба новостей 16:36
Хоккей
Как Кузнецов преображает «Вашингтон», когда Овечкин «молчит»
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» и был признан второй звездой дня.
RT на русском 14:37
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Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
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Газета.Ru 16:38
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США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
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