Экономика
РБКЭкономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Если в апреле—июне россияне больше всего переживали о здоровье (29%), то сейчас о состоянии здоровья беспокоились меньше — 23%. Такая же ситуация, когда экономика и здоровье беспокоили людей одинаково сильно, была и в третьем квартале 2018 года.
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Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).РБКвчера в 16:00
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