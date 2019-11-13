Экономика

РБКРБКЭкономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
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Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

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Россияне боятся экономического кризиса и роста цен на продукты

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