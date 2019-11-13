Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Хоккей Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».

Политика Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище объявившему об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу.

Политика Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.

Общество Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.

Экономика Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.

Футбол Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону» Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.

Общество Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019 Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.

Здоровье Доказана смертельная опасность популярного лекарства Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.

Происшествия Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Политика В Тбилиси заявили, что Грузии не принимают в НАТО из-за России Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе (1928-2014) на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом альянса.

Происшествия Житель Читы обвиняется в сексуальном насилии над семилетней падчерицей По версии следствия, в прошлом году, воспользовавшись отсутствием дома сожительницы, пьяный мужчина надругался над девочкой, совершив "действия сексуального характера без применения насилия".

Армия и оружие В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.