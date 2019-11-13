Экономика
Ореанда-НовостиЖителей России беспокоит рост продуктовых цен
ИА «Ореанда-Новости»По данным исследования The Conferece Board, потребительская уверенность жителей РФ достигла максимума, если говорить о четырёхгодичном периоде. При этом россияне с беспокойством относятся к ценам на продукты. Также россиян тревожит состояние отечественной экономики и их здоровье.
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с чего всё началось
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).РБКвчера в 16:00
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Происшествия
Возбуждено дело о смерти тюменского курсанта от менингита
Возбуждено уголовное дело о смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища, заболевшего менингитом.
Росбалт 07:41
Политика
Киев отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев пообещал отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
BFM.ru 11:21
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Экономика
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Происшествия
В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика
Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию
«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
Известия 09:56
Общество
Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для сельских женщин
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уменьшение рабочего дня для женщин, живущих и работающих в сельской местности.
Татар-информ вчера в 15:36
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Авто
Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом.
Motor 10:18
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 11 ноября в 04:45
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину
ИА Новороссия 11 ноября в 14:47
Футбол
«Бавария» хочет вернуть Гвардиолу
Испанский специалист Хосеп Гвардиола следующим летом может вернуться в немецкую Бундеслигу, где интерес к нему проявляет мюнхенская «Бавария», об этом информирует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 04:21
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Политика
Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов
Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Известия 09:54
Энергетика
Нефть дорожает на заявлениях генсека ОПЕК
Мировые цены на нефть растут на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 11:06
Происшествия
В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru вчера в 03:04
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12