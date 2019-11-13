Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЖителей России беспокоит рост продуктовых цен

ИА «Ореанда-Новости»По данным исследования The Conferece Board, потребительская уверенность жителей РФ достигла максимума, если говорить о четырёхгодичном периоде. При этом россияне с беспокойством относятся к ценам на продукты. Также россиян тревожит состояние отечественной экономики и их здоровье.
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с чего всё началось

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Исследование: в России индекс потребительского доверия достиг максимума с 2015 года

ТАСС04:33

Россиян беспокоит экономика, здоровье и цены на еду

News.ruвчера в 20:30

Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Lenta.ru01:48

Экономист объяснил причины главной тревоги россиян

Национальная служба новостей02:10

Россияне встревожены ценами на еду

URA.Ru01:53

Индекс уверенности российских потребителей достиг максимума с 2015 года

Коммерсантъ03:25

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

РБКвчера в 16:00
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Происшествия

Возбуждено дело о смерти тюменского курсанта от менингита

Возбуждено уголовное дело о смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища, заболевшего менингитом.
Росбалт 07:41
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

РИА Новости 01:25
Политика

Киев отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев пообещал отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
BFM.ru 11:21
Технологии

Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google

Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Культура

Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Экономика

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Происшествия

В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Политика

Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку

Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM вчера в 06:10
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика

Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
Известия 09:56
Общество

Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для сельских женщин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уменьшение рабочего дня для женщин, живущих и работающих в сельской местности.
Татар-информ вчера в 15:36
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Авто

Toyota Camry получила полный привод от RAV4

Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом.
Motor 10:18
Игры

Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу

В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 11 ноября в 04:45
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину

ИА Новороссия 11 ноября в 14:47
Футбол

«Бавария» хочет вернуть Гвардиолу

Испанский специалист Хосеп Гвардиола следующим летом может вернуться в немецкую Бундеслигу, где интерес к нему проявляет мюнхенская «Бавария», об этом информирует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 04:21
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Политика

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Политика

Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов

Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Гаджеты

Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Известия 09:54
Энергетика

Нефть дорожает на заявлениях генсека ОПЕК

Мировые цены на нефть растут на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 11:06
Происшествия

В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза

Российская газета 05:58
Шоу-бизнес

Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»

Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru вчера в 03:04
Общество

Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
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