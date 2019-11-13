Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).

с чего всё началось

ИА «Ореанда-Новости»По данным исследования The Conferece Board, потребительская уверенность жителей РФ достигла максимума, если говорить о четырёхгодичном периоде. При этом россияне с беспокойством относятся к ценам на продукты. Также россиян тревожит состояние отечественной экономики и их здоровье.

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