Экономика
Москва 24Экономика и цены на продукты стали главными причинами тревоги россиян
В третьем квартале значительно ухудшились настроения россиян относительно состояния экономики страны. В июле – сентябре 23% опрошенных заявили, что состояние экономики вызывает у них беспокойство. Больше всего россиян беспокоит рост цен на продукты.
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с чего всё началось
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).РБК12 ноября в 16:00
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