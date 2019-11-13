Экономика
Ореанда-НовостиЖителей России беспокоит рост продуктовых цен
ИА «Ореанда-Новости»По данным исследования The Conferece Board, потребительская уверенность жителей РФ достигла максимума, если говорить о четырёхгодичном периоде. При этом россияне с беспокойством относятся к ценам на продукты. Также россиян тревожит состояние отечественной экономики и их здоровье.
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с чего всё началось
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).РБКвчера в 16:00
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Происшествия
Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда арестован
11 ноября официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.
Армия и оружие
Возросло число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа
Число погибших в результате нанесения ВВС Израиля ударов по палестинскому сектору Газа возросло до десяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Политика
Эрдоган встретится в Вашингтоне с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября прибудет с визитом в Вашингтон.
Общество
В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь»
Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).
Общество
Суд вернул Марии Максаковой элитную квартиру в Москве
Мария Максакова подала в суд исковое заявление о признании незаконным договор дарения элитной квартиры в Москве её супругу Далхату Халаеву.
Наука
Создана математическая модель ВИЧ-терапии
Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи МГМУ имени Сеченова, построила математическую модель, которая показывает возможность активации иммунных клеток в рамках терапии ВИЧ.
Общество
В Россию придет зимнее бабье лето
Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля.
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Гаджеты
Завтра Apple представит 16-дюймовый MacBook Pro
По словам Гурмана, новинка заменит классический 15-дюймовый MacBook Pro в линейке ноутбуков Apple.
Происшествия
Дело о смерти девочки в «Артеке» передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, скончавшейся во время сна в международном детском центре "Артек", передано в центральный аппарат ведомства.
Футбол
«Чертаново» планирует играть в «Лужниках», если выйдет в РПЛ
Многие скептически относятся к перспективам «Чертаново» в РПЛ, но зато они точно не откажутся от повышения и реально к нему стремятся.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Авто
АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Армия и оружие
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск
Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Происшествия
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась в подъезде
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя школьница Аурика Толстова пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов.
Общество
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).