Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЖителей России беспокоит рост продуктовых цен

ИА «Ореанда-Новости»По данным исследования The Conferece Board, потребительская уверенность жителей РФ достигла максимума, если говорить о четырёхгодичном периоде. При этом россияне с беспокойством относятся к ценам на продукты. Также россиян тревожит состояние отечественной экономики и их здоровье.
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с чего всё началось

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБКвчера в 16:00

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Исследование: в России индекс потребительского доверия достиг максимума с 2015 года

ТАСС04:33

Индекс уверенности российских потребителей достиг максимума с 2015 года

Коммерсантъ03:25

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

РБКвчера в 16:00

Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Lenta.ru01:48

Россияне встревожены ценами на еду

URA.Ru01:53

Россиян беспокоит экономика, здоровье и цены на еду

News.ruвчера в 20:30

Российский Индекс потребительского доверия растет, но остается ниже уровня 2015 года. Исследование Nielsen

Sostav.ru02:38
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Происшествия

Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда арестован

11 ноября официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.
Известия 08:51
Армия и оружие

Возросло число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа

Число погибших в результате нанесения ВВС Израиля ударов по палестинскому сектору Газа возросло до десяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Московский Комсомолец вчера в 16:07
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

Эрдоган встретится в Вашингтоне с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября прибудет с визитом в Вашингтон.
Парламентская газета 05:16
Общество

В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь»

Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).
Подъём 03:40
Происшествия

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП в Самарской области

РБК 07:07
Общество

Суд вернул Марии Максаковой элитную квартиру в Москве

Мария Максакова подала в суд исковое заявление о признании незаконным договор дарения элитной квартиры в Москве её супругу Далхату Халаеву.
Актуальные Новости 08:17
Наука

Создана математическая модель ВИЧ-терапии

Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи МГМУ имени Сеченова, построила математическую модель, которая показывает возможность активации иммунных клеток в рамках терапии ВИЧ.
Индикатор 08:13
Общество

В Россию придет зимнее бабье лето

Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля.
Lenta.ru 07:27
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма

12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Политика

На Украине пообещали ответить на запуск поездов по Крымскому мосту

РИА Новости 08:25
Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Происшествия

Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге

Известия 08:57
Гаджеты

Завтра Apple представит 16-дюймовый MacBook Pro

По словам Гурмана, новинка заменит классический 15-дюймовый MacBook Pro в линейке ноутбуков Apple.
ITZine.ru 00:26
Происшествия

Дело о смерти девочки в «Артеке» передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, скончавшейся во время сна в международном детском центре "Артек", передано в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 08:36
Футбол

«Чертаново» планирует играть в «Лужниках», если выйдет в РПЛ

Многие скептически относятся к перспективам «Чертаново» в РПЛ, но зато они точно не откажутся от повышения и реально к нему стремятся.
Матч ТВ 07:58
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Авто

АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Pnzdrive 11 ноября в 14:14
Здоровье

Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Армия и оружие

В Сирии сменился командующий российской группировкой войск

Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
BFM.ru 08:48
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Происшествия

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
Культура

Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась в подъезде

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя школьница Аурика Толстова пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов.
РБК 06:49
Общество

Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери

После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Газета.Ru 06:50
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
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