Экономика

СаминвесторСаминвесторЭкономика потеряла из-за несоблюдения норм охраны труда 1,6% ВВП

Сегодня, 16 октября 2019 года, стало известно, что в 2018 году российская экономика потеряла 1,67 трлн рублей или 1,6% ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Охрана трудна: из-за травм сотрудников экономика потеряла 1,67 трлн

Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда

REGNUM03:09

Специалисты Минтруда вычислили ущерб экономике страны из-за несоблюдения норм охраны труда

URA.Ruвчера в 21:34

СМИ: Экономика РФ потеряла 1,67 трлн рублей из-за несоблюдения норм охраны труда

Life.ruвчера в 21:51

Экономика РФ потеряла 1,6% ВВП из-за несчастных случаев на работе

Телеканал 360°00:29

«Известия»: экономика РФ потеряла 1,6% ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда

ТАССвчера в 21:22

В России оценили размер потерь ВВП из-за плохих условий труда

РЕН ТВвчера в 18:58

Охрана трудна: из-за травм сотрудников экономика потеряла 1,67 трлн

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Политика

МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске

МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло.
Ведомости 14:42
Футбол

Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка

Sportbox.RU 12:51
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Транспорт

«Победа» повышает стоимость билетов на рейсы из-за границы на 25 евро

Цена будет повышена на 25 евро — именно столько составляет сбор при регистрации в зарубежных аэропортах. «Победа» ввела этот сбор год назад.
BFM.ru 05:21
Общество

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
РБК 11:19
Спорт

Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр

Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.
Советский спорт вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Кино

«Джокер» снова возглавил российский прокат

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Происшествия

Задержан заместитель губернатора Тамбовской области

REGNUM 13:12
Политика

ФРГ и Франция ожидают от нормандского саммита прогресса по Донбассу

Германия и Франция ожидают, что в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата будет достигнут прогресс в решении конфликта в Донбассе.
RT на русском 12:56
Армия и оружие

Эрдоган оскорбил главу МИД Германии Хайко Мааса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо оскорбил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, обвинив его в дилетантизме и профнепригодности.
REGNUM 12:40
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 14:22
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе отреагировал на вопрос о возможном внебрачном сыне

Суть событий вчера в 01:26
Происшествия

В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.
Газета.Ru 02:01
Общество

Законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму

Interfax-Russia.ru - Группа депутатов во главе с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым внесла в Госдуму новую версию законопроекта о развитии в РФ виноградарства и виноделия, в которой подробно прописаны правила маркировки и розничной продажи вина, а также слабоалкогольной продукции, которая содержит виноград.
Интерфакс - Россия 09:10
Кино

Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат

Salt Mag 14 октября в 04:23
Космос

NASA показало новые скафандры для полетов на Марс и Луну

ФедералПресс вчера в 18:43
Армия и оружие

Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 11:09
Футбол

Сульшер подтвердил, что Погба и де Хеа не сыграют с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и голкипер Давид де Хеа не примут участие в матче 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
ProstoProSport 14:23
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения угрожающего характера в соцсетях (Facebook и Twitter) и посредством СМС-сообщений, пишет газета The Telegraph.
Интерфакс 10:59
Хоккей

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ

RT на русском 15:06
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Космос

SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников

Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное