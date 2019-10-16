Экономика
СаминвесторЭкономика потеряла из-за несоблюдения норм охраны труда 1,6% ВВП
Сегодня, 16 октября 2019 года, стало известно, что в 2018 году российская экономика потеряла 1,67 трлн рублей или 1,6% ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда.
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с чего всё началось
Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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СМИ: Экономика РФ потеряла 1,67 трлн рублей из-за несоблюдения норм охраны труда
Life.ruвчера в 21:51
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