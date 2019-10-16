Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Сегодня, 16 октября 2019 года, стало известно, что в 2018 году российская экономика потеряла 1,67 трлн рублей или 1,6% ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Общество «Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Происшествия В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.

Политика В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.