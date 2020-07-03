Прогноз по еще 40 странам ухудшен до «негативного». Эксперты ожидают, что это приведет к понижению кредитных рейтингов в ближайшее время, а экономики окажутся под угрозой. Глава глобального департамента по суверенным рейтингам компании Джеймс МакКормак заявил, что такого не было никогда в истории.

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Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 2K

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Политика В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 11

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Армия и оружие В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков. 40