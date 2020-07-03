Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономика рекордного числа стран оказалась под угрозой

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Прогноз по еще 40 странам ухудшен до «негативного». Эксперты ожидают, что это приведет к понижению кредитных рейтингов в ближайшее время, а экономики окажутся под угрозой. Глава глобального департамента по суверенным рейтингам компании Джеймс МакКормак заявил, что такого не было никогда в истории.
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Fitch «поставило под угрозу» экономики рекордного числа стран

Росбалт11:54

Экономика рекордного числа стран оказалась под угрозой

Lenta.ru10:38

Fitch понизило рекордное число суверенных рейтингов из-за коронавируса

Forbes07:42
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Чиновник Минобрнауки и бизнесмен задержаны из-за хищения 40 млн рублей

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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

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В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
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Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике

В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Происшествия

Вологжанку оштрафовали за попытку двойного голосования по поправкам

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ВЕСТИ35.РФ 08:37
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Политика

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
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Общество

Супруга Зеленского излечилась от коронавируса

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела после коронавирусной инфекции COVID-19 и выписалась из больницы.
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Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
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Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
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Московские врачи отправились Тыву для борьбы с коронавирусом

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Amazon снимет сериал по вселенной культовой компьютерной игры Fallout

Amazon Studios и компания Bethesda объявили о съемках сериала по культовой компьютерной игре Fallout.
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Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом

Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
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С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
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Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

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Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
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Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
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