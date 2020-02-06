Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономике России спрогнозировали замедление из-за коронавируса

Коронавирус может замедлить рост экономики России на 11 процентных пунктов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты собственного консенсус-прогноза, в котором приняли участие девять ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов.
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Экономике России спрогнозировали замедление из-за коронавируса

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Эксперты прогнозируют замедление роста ВВП РФ из-за последствий вспышки коронавируса

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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

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ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563. По последним данным, заражены 28 018 человек, 1153 пациента выписаны.
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Больше 20 млрд часов в играх и 70 тысяч обзоров в день — Valve подвела итоги 2019 года в Steam

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Ограничения, введенные в связи с заболеваемостью корью, отменили в Якутске

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Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

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Путин: человечество оказалось у опасной черты

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В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом

Бабушка объяснила ситуацию тем, что поскольку много работает, то ей удобно жить с внучкой на ферме, а не в доме, который находится в селе.
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Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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Экономика

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
РИА Новости 08:29
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СК начал проверку после побега ребенка из детсада в Москве

Следственный комитет (СК) начал проверку после сообщений о побеге ребенка из детского сада Москвы.
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Экономика

Автомобильный рынок в России упадет

В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов.
Lenta.ru 05:21
Экономика

«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье

В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
Газета.Ru 20:04
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
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В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
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Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
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Кино

«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков

Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
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Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
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Великобритания запретит продажу нормальных авто с 2035 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.
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Американский пастор Дейл Армстронг, придерживающийся консервативных взглядов, передал в 2018 году письмо религиозных организаций Украины госсекретарю Майку Помпео с просьбой уволить посла в Киеве Мари Йованович за ее поддержку прав ЛГБТ-сообщества.
Дождь 14:47
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У митохондрий нашли «воздушный шлюз»

Исследователи внимательно проанализировали структуру одного из основных белков транспортной системы митохондрий и обнаружили у него «воздушный шлюз» — внутреннюю структуру, помогающую переносить молекулы.
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Роналду поздравил себя с днем рождения

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил себя с днем рождения. 5 февраля португальскому форварду исполнилось 35 лет.
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Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
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NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
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