Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономике России спрогнозировали замедление из-за коронавируса

Коронавирус может замедлить рост экономики России на 11 процентных пунктов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты собственного консенсус-прогноза, в котором приняли участие девять ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Экономике России спрогнозировали замедление из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:57

Эксперты: эпидемия не замедлит рост экономики Китая

Красная веснавчера в 06:07

Коронавирус нанесет удар по ВВП России

Рамблервчера в 02:35

Эксперты: вспышка коронавируса может вызвать замедление роста ВВП РФ

Наша версиявчера в 05:03

Эксперты прогнозируют замедление роста ВВП РФ из-за последствий вспышки коронавируса

ТАССвчера в 01:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Наука

Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

Китай до сих пор не передал штамм коронавируса 2019-nCoV другим государствам, в том числе и России.
ФАН вчера в 19:53
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ вчера в 01:34
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости вчера в 22:45
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости 00:52
Происшествия

Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео

Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек.
Вести.Ru вчера в 13:48
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Происшествия

В грузинском монастыре убили россиянина

Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Lenta.ru 01:48
Происшествия

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
РИА Новости 01:46
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Экономика

OMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году

Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
РИА Новости 01:47
Политика

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
РИА Новости вчера в 02:40
Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Известия вчера в 17:59
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости вчера в 07:23
Футбол

Гвардиола назвал самый тяжелый матч в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о самом тяжелом матче в своей карьере.
Матч ТВ 00:37
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta вчера в 09:58
Здоровье

Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака

ТВ Центр 04 февраля в 06:54
Космос

В Иране приступили к разработке космических капсул для космонавтов

Красная весна 04 февраля в 16:20
Космос

«Сердце» Плутона из льда управляет его атмосферой

Конденсация и испарение азота в Области Томбо на поверхности Плутона перенаправлены ветрам в его разреженной атмосфере и воздействуют на облик планеты.
OAnews 02:10
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова ответил журналисту на критику в адрес сына

Лезги газет вчера в 16:55
Происшествия

В Забайкалье девочка задохнулась выхлопными газами в гараже отца

Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца. Точную картину произошедшего установили следователи.
Российская газета 02:09
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru вчера в 08:49
Фигурное катание

Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов

Южный Федеральный вчера в 05:47
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
Общество

В России появится новый способ обжалования штрафов ГИБДД

Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 00:42
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Гаджеты

В сети появились реальные фото смартфонов Samsung Galaxy S20

Инсайдеры опубликовали первые «живые» снимки смартфонов Samsung из линейки Galaxy S20. Официальный анонс гаджетов ожидается 11 февраля.
Профиль вчера в 14:29
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное