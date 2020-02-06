Коронавирус может замедлить рост экономики России на 11 процентных пунктов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты собственного консенсус-прогноза, в котором приняли участие девять ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов.

Культура Умер американский актер Кирк Дуглас В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Происшествия В грузинском монастыре убили россиянина Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.

Происшествия В Италии скоростной поезд сошел с рельсов Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.

Политика Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.

Космос «Сердце» Плутона из льда управляет его атмосферой Конденсация и испарение азота в Области Томбо на поверхности Плутона перенаправлены ветрам в его разреженной атмосфере и воздействуют на облик планеты.

Общество Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".