Политика

ИзвестияИзвестияЭкономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Мураев отметил, что в РФ уголь добывается в основном более дешевым карьерным способом, поэтому его цена ниже. Экс-депутат подчеркнул, что закупка российского угля «очень сильно ударит» по украинской горнодобывающей промышленности.
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с чего всё началось
«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — говорится
 в выступлении Мураева, опубликованном на его канале в YouTube.
RT на русском00:15

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Экономике Украины пообещали «сильный удар» из-за дешевого угля из России

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Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

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Экс-депутат Рады предрёк украинской экономике сильный удар

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Экономике Украины предрекли сильный удар

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Московский Комсомолец00:39

Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля

РИА Новостивчера в 23:43
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