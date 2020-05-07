Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономике Великобритании предсказали худшие времена в истории

Из-за пандемии коронавируса британской экономике грозит самый большой спад за всю историю наблюдений.
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Экономике Великобритании прогнозируют крупнейшую за 300 лет рецессию

Вестник Кавказа07:53

Экономике Великобритании предсказали худшие времена в истории

Lenta.ru07:45

CNN (США): экономика Великобритании движется к своему худшему кризису за последние 300 лет (CNN)

ИноСМИ07:11

Банк Англии предупреждает о худших экономических показателях за 300 лет

Новостной фронт06:11
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 08:19, Ашберн
Политика

Путин призвал «не перегибать палку» с профилактическими мерами

Глава государства отметил, что после спада эпидемии необходимо провести серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте.
ФАН 08:12
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
1,1K
Общество

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу

В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
2,5K
Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
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Армия и оружие

В США назвали уязвимость танка Т-14 «Армата»

Американское издание The National Interest решило рассказать своим читателям, в каких случаях перспективный российский танк Т-14 «Армата» может стать легкой добычей для противника.
Вечерний курьер 06:41
2,5K
Здоровье

Врач сообщила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

News.ru 00:23
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Футбол

Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»: «Банки самогона, всеобщее единение и эйфория»

Sport24.ru 06:10
Здоровье

В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники

Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в Москве.
RT на русском 06:19
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Экономика

Инвесторы предпочли закрыть длинные позиции по «Юнипро»

Реакция инвесторов обусловлена желанием закрыть длинные позиции, после того, как акции от минимума выросли почти на 30% за месяц.
Finam.Ru 07:35
Шоу-бизнес

Мадонна переболела коронавирусом

66.ru 07:47
Хоккей

КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
4
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
3
Наука

Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин

Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
19
Авто

Land Rover вывела на испытания новый Defender с мотором V8

Land Rover вывел на дорожные испытания новый Defender с V8.
Тарантас Ньюс вчера в 13:27
Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
30
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
641
Здоровье

Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19

Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что лечение тяжелых пациентов с COVID-19 антикоагулянтами, замедляющими свертывание крови, повышает шансы на выживание.
РИА Новости вчера в 14:11
6
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
7,6K
Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru вчера в 10:52
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Хоккей

«Подбегаю к скамейке „Рейнджерс“ меняться – вся команда стоит у бортика стеной и меня не пускает». Алексей Ковалев вышел в прямой эфир

Вчера Алексей Ковалев выходил в прямой эфир инстаграм-канала «Хоккей в курсе», который создал и ведет экс-форвард СКА, «Витязя» и «Адмирала» Антон Королев.
Sports.ru 05 мая в 12:19
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Происшествия

МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве

Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
1
Политика

Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля

Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
6
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с женихом

Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru вчера в 08:30
18
Кино

Сергей Пускепалис позвонит в прошлое в фильме «Временная связь» на СТС

ИА InterMedia вчера в 10:29
Здоровье

Названы наиболее пораженные коронавирусом районы Пензенской области

Начальник областного управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин подчеркнул, что в регионе эпидемиологическая ситуация оценивается как неблагополучная.
ПензаСМИ 07:57
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
900
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Общество

Снимок Гитлера оказался среди историй о героях войны в Челябинске

REGNUM 07:14
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