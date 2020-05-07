Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаЭкономике Великобритании прогнозируют крупнейшую за 300 лет рецессию

Банк Англии предупредил, что последствия пандемии коронавируса нового типа могут привести к крупнейшему экономическому спаду за более чем 300 лет. Регулятор сохранил ставку на рекордно низком уровне в 0,1% на заседании в четверг, воздержавшись от принятия новых мер стимулирования.
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