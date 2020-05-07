Коронавирус
Вестник КавказаЭкономике Великобритании прогнозируют крупнейшую за 300 лет рецессию
Банк Англии предупредил, что последствия пандемии коронавируса нового типа могут привести к крупнейшему экономическому спаду за более чем 300 лет. Регулятор сохранил ставку на рекордно низком уровне в 0,1% на заседании в четверг, воздержавшись от принятия новых мер стимулирования.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Игры
Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации
Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании.
REGNUM 12:00
Фигурное катание
Роднина прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Плющенко откажется от выступлений и будет тренировать Трусову 24 на 7. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы сделать из Трусовой чемпионку.
ГЛАС.RU 06:25
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Общество
Удальцова раскритиковала план по снятию ограничений
Член Совета «Левого Фронта» Анастасия Удальцова в соцсетях раскритиковала предложенный главой Роспотребнадзора Анной Поповой трёхэтапный план по снятию ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса.
Свободная Пресса 03:25
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение газа
В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости 09:52
Общество
Власти Ростовской области продлят после 15 мая действие разрешений на передвижение граждан
Действие разрешений, позволявших жителям Ростовской области передвигаться на работу и домой, будет продлено после 15 мая.
ТАСС 11:59
Армия и оружие
Италия поблагодарила Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
Глава министерства обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за оказание помощи в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 10:57
Общество
В Краснодарском крае на врача составили протокол о фейках после просьбы выдать средства защиты
В Краснодарском крае на врача-эндокринолога Юлию Волкову составили административный протокол о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП) после того, как она записала видеообращение с просьбой выдать медикам региона средства индивидуальной защиты.
Дождь 10:48
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 09:57
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Здоровье
Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят
Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Наука
Турция начнёт испытания нового лекарства от коронавируса на людях
Ранее NEWS.ru писал, что сингапурские медики присоединились к клиническим испытаниям созданного для лечения лихорадки Эбола препарата «Ремдесивир», который может быть использован для борьбы с коронавирусом, сообщил руководитель национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу.
News.ru 11:22
Армия и оружие
Венгрия готовится забрать Закарпатье, вербуя военных и местных жителей
На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из различных типов гранатометов район поселка шахты им. Гагарина г. Горловки.
Rusvesna.su 09:20
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
Экономика
В России растут продажи недорогих продуктов
Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия".
Вести.Ru 03:06
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Футбол
Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
Чемпионат 06:15
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera 05:25
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43