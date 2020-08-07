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Lenta.ru
Lenta.ru

Экономике предрекли проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

Инвесторам следует учитывать риск того, что вакцина приведет к волатильности и распродаже облигаций. Также экономисты предрекают отток средств из акций технологических компаний в циклические акции. Рынок недооценивает возможность успешных испытаний вакцины в ноябре, предупреждает банк.В источнике
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Газета.Ru

Ситуация на рынках может резко измениться из-за вакцины от коронавируса

Газета.Ru01:50
News.ru

Аналитики считают, что вакцина от коронавируса сильно повлияет на экономику

News.ru01:21
РБК

Goldman Sachs предсказал неразбериху на рынках из-за вакцины против COVID

РБКвчера в 07:13
URA.Ru

Экономику ждут проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

URA.Ru00:05
Lenta.ru

Экономике предрекли проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

Lenta.ru22:45
ИА Красная Весна

В Goldman Sachs призвали не радоваться появлению вакцины от коронавируса

ИА Красная Весна01:39
Forbes

Goldman Sachs оценил риски для рынка от появления вакцины против COVID-19

Forbesвчера в 06:06

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57

В Крыму объяснили Лукашенко отказ Украины воевать за полуостров

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Украина не стала воевать за Крым, так как полуостров никогда не был их землей.
Общественная служба новостей03:22
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

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РИА Новости17:32
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Дни245 августа в 09:56
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

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Российская газета5 августа в 07:12
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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