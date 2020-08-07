Экономике предрекли проблемы из-за появления вакцины от коронавируса
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Инвесторам следует учитывать риск того, что вакцина приведет к волатильности и распродаже облигаций. Также экономисты предрекают отток средств из акций технологических компаний в циклические акции. Рынок недооценивает возможность успешных испытаний вакцины в ноябре, предупреждает банк.В источнике
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