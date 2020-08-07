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Lenta.ru
Lenta.ru

Экономике предрекли проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

Инвесторам следует учитывать риск того, что вакцина приведет к волатильности и распродаже облигаций. Также экономисты предрекают отток средств из акций технологических компаний в циклические акции. Рынок недооценивает возможность успешных испытаний вакцины в ноябре, предупреждает банк.В источнике
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Газета.Ru

Ситуация на рынках может резко измениться из-за вакцины от коронавируса

Газета.Ru01:50
РБК

Goldman Sachs предсказал неразбериху на рынках из-за вакцины против COVID

РБКвчера в 07:13
ИА Красная Весна

В Goldman Sachs призвали не радоваться появлению вакцины от коронавируса

ИА Красная Весна01:39
URA.Ru

Экономику ждут проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

URA.Ru00:05
Lenta.ru

Экономике предрекли проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

Lenta.ru22:45
News.ru

Аналитики считают, что вакцина от коронавируса сильно повлияет на экономику

News.ru01:21
Forbes

Goldman Sachs оценил риски для рынка от появления вакцины против COVID-19

Forbesвчера в 06:06

Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Александра Кокорина.
Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина
RT на русском10:31

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,3K

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,5K

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Украина начнет преследовать воевавших в Донбассе иностранцев

Офис генерального прокурора Украины открыл дела против более сотни иностранцев, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru10:57

Посол РФ в Белоруссии посетил БелАЭС

Минск, 7 августа 2020, 17:03 — REGNUM Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
REGNUM10:03