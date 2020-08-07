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Lenta.ru
Lenta.ru

Экономике предрекли проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

Инвесторам следует учитывать риск того, что вакцина приведет к волатильности и распродаже облигаций. Также экономисты предрекают отток средств из акций технологических компаний в циклические акции. Рынок недооценивает возможность успешных испытаний вакцины в ноябре, предупреждает банк.В источнике
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Газета.Ru

Ситуация на рынках может резко измениться из-за вакцины от коронавируса

Газета.Ru01:50
Forbes

Goldman Sachs оценил риски для рынка от появления вакцины против COVID-19

Forbesвчера в 06:06
ИА Красная Весна

В Goldman Sachs призвали не радоваться появлению вакцины от коронавируса

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Экономику ждут проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

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Экономике предрекли проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

Lenta.ru22:45
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Goldman Sachs предсказал неразбериху на рынках из-за вакцины против COVID

РБКвчера в 07:13
News.ru

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News.ru01:21

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

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