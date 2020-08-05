Экономика
Lenta.ruЭкономику Белоруссии назвали ущербной
Слабый рост экономики и отсутствие роста доходов привели к росту пессимистичных настроений, считают эксперты, опрошенные Reuters. Они называют существующую модель экономики ущербной. Белоруссия сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Происшествия
Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка
Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
Происшествия
СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании
Управление Следственного комитета по Москве начало проверку после сообщений о массовом изнасиловании, к которому могут быть причастны бывший шеф-редактор издания «МБХ-Медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов.
Плюс один +1 11:00
Происшествия
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости 08:31
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Футбол
«Ротор» взял у ЦСКА в аренду защитника Седрика Гогуа
ЦСКА отдал «Ротору» 26-летнего защитника Седрика Гогуа в аренду на сезон 2020/2021, официально сообщает пресс-служба «армейцев» на сайте команды.
ИА Городские вести. Волгоград 11:58
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана
Джефферсон Фарфан покинул «Локомотив». Об уходе перуанского нападающего сообщила пресс-служба «красно-зеленых», передает tvbrics.com.
TV BRICS 12:31
Финансы
ФРС в панике: бюджетный дефицит США становится «неприличным»
Москва, 5 августа 2020, 16:46 — REGNUM Беспрецедентное падение экономики США во II квартале 2020 года вынудило власти Америки прибегнуть к беспрецедентным же мерам поддержки.
REGNUM 09:46
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Культура
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов
В конкурсе Института развития интернета на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов, они получат поддержку со стороны государства, сообщает пресс-служба ИРИ.
Rambler News Service 12:00
Происшествия
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
"В результате взрыва погибли 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте", - сказал Хасан телеканалу "Аль-Джазира".
РИА Новости 11:52
Театры
О грядущих съемках нового фильма о молодежи рассказал Дмитрий Месхиев
Режиссер уточнил, что съемки будут проходить в Петербурге: это будет локальная камерная история про молодежь.
Псковская Лента Новостей 08:36
Спорт
В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса
По данным ТАСС, Ганус назвал публикацию ударом недоброжелателей и отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.
Известия 11:22
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Политика
Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.
Lenta.ru 06:58
Космос
Астрономы опровергли версию о вращении Земли вокруг Солнца
Дни24 вчера в 04:22
Происшествия
Контрактник погиб во время боевых стрельб во Владимирской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время боевых стрельб на полигоне Минобороны во Владимирской области, сообщили ТАСС в прокуратуре Владимирского гарнизона.
Коммерсантъ 12:24
Общество
Из Амстердама в Россию отправилось судно, на борту которого около шестисот тонн ядерных отходов
Из Амстердама в Россию отправилось судно, на борту которого около шестисот тонн ядерных отходов, - рассказал "Эху" сопредседатель организации "Экозащита" Владимир Сливяк.
Эхо Москвы 13:03
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета
Два американских военных самолета, приближавшихся к российской границе над Черным морем, были встречены истребителем Су-27, после чего изменили курс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 12:51
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн 00:27
Происшествия
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Гаджеты
Antutu опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов июля
Популярный бенчмарк Antutu опубликовал сразу два рейтинга самых производительных смартфонов.
Ридус 10:28
Политика
Лукашенко назвал основу своей политики
RT на русском 12:14