Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономику Белоруссии назвали ущербной

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Слабый рост экономики и отсутствие роста доходов привели к росту пессимистичных настроений, считают эксперты, опрошенные Reuters. Они называют существующую модель экономики ущербной. Белоруссия сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание.
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