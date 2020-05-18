Работавшая раньше в шведском центробанке (Riksbank) Кристина Ниман предупреждает, что пока рано прогнозировать, к чему приведет отказ от карантинных мер для экономики страны.

Экономику Швеции не удалось спасти отказом от карантинных мер

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