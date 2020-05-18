Общество
Слово и ДелоЭкономику Швеции не удалось спасти отказом от карантинных мер
Работавшая раньше в шведском центробанке (Riksbank) Кристина Ниман предупреждает, что пока рано прогнозировать, к чему приведет отказ от карантинных мер для экономики страны.
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Отсутствие карантина в Швеции, вероятнее всего, не спасет экономику этой страны
IT-World15 мая в 21:16
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество
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Американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса заканчивается успехом.
РЕН ТВ 09:02
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Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
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Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
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Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК
Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании.
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В результате эксперты с уверенностью заявили, что процессор Ryzen 9 3900X смог опередить Core i9-10900K на три часа или примерно на 15%.
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На первое место в рейтинге автор материала Джаред Ранахан поставил Екатеринбург. Он назвал город "третьей столицей" России.
RuNews24.ru вчера в 23:04
Общество
Саратовские власти отменили разрешение на прогулки и занятия спортом
Правительство Саратовской области отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек на фоне роста заболевших COVID-19.
RT на русском 12:46
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СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.
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Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
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В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
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Футбол
Клубы АПЛ возобновят тренировки 19 мая
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Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
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Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Футбол
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что команда прибыла на сбор в город Аша в Челябинской области, в 120 км от Уфы.
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Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Sport24.ru 12:56
Общество
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Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58